¡Enmienden el error y fichen a Messi!

El Barcelona busca a un goleador para la próxima temporada y se ha fijado en Julián Alvarez. Resulta que el mismo día en el que Julián jugaba un ratito en el Mundial y erraba un gol cantado, Leo Messi se conviertía en el pichichi del torneo con solo dos partidos y en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Marcó dos goles contra Austria, enamorando una vez más a todo el mundo que se saca el sombrero ante el '10' argentino. Resulta que uno vale, como mínimo, 150 millones y al otro Joan Laporta le dejó salir gratis en 2021 en una primera decisión como presidente que le marcará para siempre.

Aquel día, Joan Laporta compareció ante los medios para explicar que los motivos económicos hacían imposible la continuidad del mejor jugador de la historia del club. Muchos aceptaron aquella explicación como una fatalidad inevitable.

Hoy, cinco años después, existe una unanimidad casi absoluta: dejar marchar a Leo Messi fue una de las peores decisiones que jamás ha tomado un presidente del Barça.

El delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi (2d) conduce el balón presionado por los jugadores del Athletic de Bilbao Igor Gabilondo, Carlos Gurpegui, Gorka Toquero y Javi Martínez en la temporada 2010/2011. / Andreu Dalmau / EFE

Y hay argumentos de sobra para sostener esta afirmación.

El primero es el deportivo. Desde que abandonó Barcelona, Messi ha seguido demostrando que pertenece a otra dimensión. Ha disputado dos Mundiales y ganó el de Qatar, culminando una carrera irrepetible.

Se convirtió en uno de los grandes iconos de la historia de la competición y siguió rindiendo a un nivel extraordinario tanto con Argentina como en los clubes en los que ha jugado. La edad, esa amenaza que siempre parece acechar a los grandes futbolistas, apenas ha hecho mella en su talento.

Toca reinventarse

Mientras tanto, el Barça ha tenido que reinventarse una y otra vez para intentar llenar un vacío imposible de cubrir. Y ahí aparece el segundo argumento: el económico. Laporta justificó la salida de Messi alegando razones financieras. Sin embargo, desde entonces el club ha gastado cantidades elevadas para intentar reemplazar, sin éxito, lo irreemplazable.

Llegó Ferran Torres por más de 50 millones de euros. Más tarde aterrizó Robert Lewandowski con un coste importante y un salario elevadísimo, además de otros muchos fichajes destinados a recuperar el impacto deportivo y mediático que Messi generaba por sí solo.

DALLAS (United States), 22/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Nada de ello sostiene la tesis inicial. Porque Messi estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico para seguir. Su deseo era continuar en Barcelona, la ciudad de su vida, el club al que entregó más de veinte años de carrera y con el que construyó una de las historias más bellas del deporte mundial.

Perder un símbolo

El Barça no solo perdió a un futbolista extraordinario. Perdió a un símbolo. Y ese es el tercer argumento. Los grandes clubes no solo ganan títulos; también construyen relatos. El Real Madrid lo hizo con Di Stéfano. El Milan con Maldini. El Bayern con Beckenbauer.

El Barça tenía la oportunidad única de caminar para siempre de la mano del mejor futbolista que ha existido jamás. Messi era mucho más que goles y asistencias. Era una marca global, una referencia cultural, una fuente inagotable de admiración en todos los rincones del planeta. Mantener ese vínculo habría generado unos beneficios de imagen, de prestigio y de negocio imposibles de cuantificar.

Laporta rompió ese lazo. Y ese error es irreparable. Había además quienes defendían que la continuidad de Messi podía convertirse en un tapón para los jóvenes talentos de La Masia.

La realidad ha demostrado justo lo contrario. Lamine Yamal habría aparecido igualmente. El talento auténtico siempre encuentra su espacio. La irrupción del joven crack azulgrana no habría sido incompatible con Messi. Al contrario. Compartir vestuario con el mejor de todos los tiempos habría acelerado su crecimiento y habría permitido al Barça disfrutar de una transición generacional soñada.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

¿Y corregir el error?

Joan Laporta tendrá que convivir siempre con una certeza dolorosa: fue el presidente que dejó escapar al mejor jugador de la historia del FC Barcelona cuando todavía podía seguir haciendo feliz al barcelonismo. Tiene, eso sí, una oportunidad. Recuperarlo para la causa. ¿Y si le ficha ahora en vez de Julian Alvarez?; ¿Y si recupera así parte de la historia de la entidad? ¿Y si haces las paces consigo mismo y logra borrar esa tacha que le persigue? Lo tiene en sus manos. Y se ahorraría 150 millones. Laporta es capaz de estos golpes geniales.