Un enjambre vomitivo que trolea el relato

Nico Williams anunció su renovación con el Athletic / Athletic Club

Pese a resultar un avance incuestionable para todos, comienzo a creer que el desarrollo de las redes sociales le han hecho al fútbol más mal que bien. Entre otras cosas, han convertido los entornos de los clubes en un enjambre de cuentas anónimas, pseudocomunicadores, profesionales del insulto y mayordomos, algunos con prebendas, del escudo al que defienden. El caso Williams es el penúltimo ejemplo.

En el “mundo Athletic”, en cuestión de minutos, a Nico pasaron de llamarle “rata” a ser vitoreado por haber renovado. “Estoy dónde quiero estar”, dijo tras haberse ofrecido al Barça, haber cerrado un contrato y haber comunicado a su club que se iba. Verdades como puños que luego, tras el ya célebre video del viernes, fueron tratadas como mentiras. Todos los hechos - ninguno desmentido - que pusieron al extremo con pie y medio en el Camp Nou, que le valieron todo tipo de descalificaciones y una ola de animadversión al Barça como pocas se hayan visto - y ha habido muchas -, pasaron a ser inventos de la prensa cuando se consumó el giro del culebrón. También en el “mundo” Madrid. Un juego perverso. No olvidemos que hace dos años, donde ahora se celebra el feliz desenlace, Nico debió poner coto cerrando sus perfiles por las amenazas que recibió de presuntos “athleticzales” por fallar un gol ante Osasuna en Copa. Cuidadito.

En el “mundo Barça”, vemos que ahora Nico no valía e iba a romper el vestuario. “Mejor que no haya venido”, es la frase después de haber jaleado una llegada que parecía inminente. Ridículo. Pero, para mí, hay dos cosas tremendamente tristes. Una, que se le impute el fiasco al periodismo convencional por contar la verdad de una operación cuyas partes son las únicas responsables del fracaso. Y dos, que gente que no ha levantado una noticia en años ni ha hecho guardia en un ambulatorio, aproveche el entuerto para dar lecciones. El silencio debería ser el primer mandamiento de la ignorancia.