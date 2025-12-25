Encuestas, resultados, Laporta y pactos navideños

A cinco días del inicio del año electoral en el FC Barcelona, empiezan a circular las primeras encuestas y sondeos entre candidaturas, candidatos y expertos en comunicación. En todas ellas, el ganador es Joan Laporta. Dicen que en algunas se detecta un cierto malestar por la gestión de la junta directiva, pero eso no es nada nuevo. Quien gobierna siempre padece un desgaste mayor que el aspirante. Lo saben quiénes hacen las encuestas y lo certifican quienes entienden de ello.

A partir de ahora, unos negarán que realicen sondeos; otros asegurarán que no sirven para nada; mientras que los más beneficiados, es decir, Laporta y los suyos, intentarán ser cautos en la lectura de los resultados para evitar que los suyos se relajen. Este es el proceder habitual de los directores de campaña en las elecciones generales, autonómicas y municipales. Sin embargo, en el Barça hay una variable que echa por tierra cualquier lógica electoral: los resultados deportivos.

A todo eso hay dos precedentes en las elecciones del Barça que no podemos obviar. La primera es que ningún presidente que haya convocado elecciones para su reelección las ha perdido. La segunda, que cuando el equipo va bien, el culé se ilusiona y el socio solo tiene ojos para el equipo. Es decir, la gestión, sea buena, nefasta o irregular, queda en un segundo plano en el momento de votar.

Desde SPORT seguiremos muy atentos al debate en torno al futuro electoral del club, pero, visto lo visto, las próximas elecciones tienen más opciones de convertirse en un plebiscito para saber cuántos socios están a favor y cuántos en contra de Laporta que en unos comicios al uso. Es más, ni siquiera ese pacto imposible que estas Navidades intentarán algunos precandidatos acordar en La Cerdanya cambiaría el resultado final. Como dice Laporta, solo si surge algún imponderable, las cosas pueden cambiar…

Feliz Navidad.