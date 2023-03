Encantado de que me llamen "gurú"

Voy a contaros una película. Es sencilla de entender. Hay un sector del entorno del Barça que llama despectivamente “gurús” a quienes defendemos la manera de jugar que mayores éxitos proporcionó al club durante su historia reciente. Esa mirada cuya bandera también enarbolaban orgullosos nuestros “haters”. Cuando ganaban. Cuando perdían, pasito al costado. Les molestaba que al Tata se le apuntara por perder el balón tras golear al Rayo, pero pedían la continuidad de Valverde pese a los ridículos de Roma y Liverpool. Porque se ganaban ligas. Claro, con Messi y con Suárez. Llegaron a decirnos que Xavi e Iniesta no podían jugar juntos. El fútbol ha cambiado y eso ya no vale, era el mensaje. Por eso, aplaudieron a rabiar los fichajes de Paulinho y Arturo Vidal. “Falta carácter”, deslizaron en Roma. Fracasaron los dos. Con la llegada de Koeman, una leyenda del Barça que jamás cultivó ese estilo en ninguno de los clubes donde estuvo, se acentuaron los fueros. ¿Cómo íbamos a discutir que el héroe de Wembley y del Dream Team formara parte de la filosofía azulgrana? Perdió la última liga con Messi y Griezmann, pero le salvaban porque no había plantilla. Los “gurús” le reconocimos su apuesta por los jóvenes y lamentamos lo mal que le trataron. Pero dimos la vara con Xavi y ahí quedó Ronald, como arma arrojadiza para los restos. Si Hernández gana es porque le trajeron jugadores. Si pierde, uff la que le hubiera caído a Koeman. Si le superan siendo reconocible, no compite. Si se impone jugando mal, un farsante. Siempre ganan. Pero traigo un matiz: Xavi es el único entrenador del mundo que vence en Madrid y se va triste por el juego. Y lo dice. Lo dice mientras coge al Barça moribundo y lo mete segundo, arrasa a su rival en Arabia, le saca 9 en la liga - igualando el récord de Pep - y anda a un paso de eliminarle en la Copa. ¡Y sin Leo Messi! Lo admito. Soy gurú. ¿Y?