Empieza una nueva era: Florentino gana, pero deja de ser el Papa blanco

Florentino volverá a ser presidente del Real Madrid, pero nada volverá a ser como antes. No solo porque su rival obtuvo un notable resultado, con casi uno de cada tres votos, sino porque la convocatoria apresurada de elecciones, que tenía que confirmar la fortaleza del ser superior, solo ha servido para certificar su creciente debilidad.

Tras dos décadas de oasis blanco, Florentino ha tenido que bajar al fango por primera vez, y aunque todo ha sucedido como un espejismo en un tiempo récord, ha tenido que competir de tú a tú con un semidesconocido, que no solo le ha plantado cara, sino que ha conseguido algo inaudito: que un club-estado que funcionaba de facto como una oligarquía haya tenido que comportarse, al menos aparentemente, como una democracia.

Estamos, pues, ante la posibilidad de una transformación a largo plazo de gran calado. Empezando por la evidencia de que este resultado habilita a Enrique Riquelme para erigirse en el primer jefe de la oposición en la era de Florentino, algo que parecía un chiste hace solo escasos días. Y terminando por la constatación de que, a partir de ahora, el presidente menos fiscalizado de la historia, deberá rendir cuentas periódicas de su gestión, y ya no bastará un monólogo anual ante una pretendida asamblea en la que nadie rechistaba.

Se ha terminado, pues, la 'pax madridista' que ha dominado el club blanco durante veinte años, y más allá de los medios que han vivido del puro oficialismo, nacerá probablemente un periodismo que, ni que sea por proteger su futuro, deberá empezar a dar voz al sector crítico que representa Riquelme. Porque las elecciones al Real Madrid han roto el tabú de que Florentino no tiene oposición ni candidatura alternativa. No solo ha comprobado que las tiene, sino que estas votaciones apresuradas han servido, más que para avalar a un frágil Florentino, para coronar a Enrique Riquelme como principal candidato a ser el primer presidente del Real Madrid después de Florentino.

Lo que es innegable es que se ha vuelto a demostrar que esto que llamamos democracia es un sistema tan maravilloso como peligroso. En el Barça sabemos de toda la vida que nuestras convocatorias electorales nos obligan a abrir el club en canal, algo que temen los que están en el poder, pero agradece el resto de la masa social.

El Real Madrid acaba de descubrir que votar enriquece, pero también desestabiliza. En los próximos meses veremos el alcance real del seísmo electoral. De momento, el presidente ya no lo tendrá tan fácil para vender un trozo del Real Madrid, tal como dejó caer en campaña. Florentino volverá a gobernar (¡solo faltaría!), pero ha dejado de ser el Papa blanco.