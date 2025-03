Que empiecen los juegos del hambre

Márquez y Bagnaia, celebrando en el podio / LAP

Como en la saga literaria (y también cinematográfica) en la que los protagonistas libran una batalla en la que solo puede quedar uno, en Ducati han empezado desde el GP de Tailandia los juegos del hambre.

En la escudería italiana tenían al campeón en casa, Pecco Bagnaia, dos títulos mundiales de la categoría reina a sus espaldas e indiscutible jefe de filas; y a un posible recambio de garantías, Jorge Martín, actual poseedor de la corona. Pero eso no era suficiente. Marc Márquez, ocho veces ganador del Mundial, había dado un paso importante en su carrera cambiando de Honda al Gresini Ducati (el hermano pequeño de la escudería italiana) y quería más.

Así, cuando todo parecía hecho para que Jorge Martín se uniera a Pecco en el equipo oficial, se dio un giro de los acontecimientos que acabó con Marc de rojo y con el madrileño buscando un nuevo destino. Ducati dejaba de esta manera claras sus intenciones. Lo querían todo y eso pasaba por tener al mejor. A un Marc que, pese a unas temporadas aciagas, había empezado a mostrar en Gresini que su potencial podía volver. Y lo ha hecho.

Después del GP de Tailandia toda duda sobre sus posibilidades ha quedado despejada. Pole, sprint y carrera, en el bolsillo. La satisfacción en la cara de Gigi Dall'Igna era indiscutible. Su beso al #93 que reina en la Ducati de Marc tras acabar la carrera, era toda una declaración de intenciones. Marc apostó todo al rojo, y el rojo apostó todo por Marc pero... ¿qué pasa con Pecco Bagnaia?.

El teórico jefe de filas del equipo parece haber quedado relegado a un segundo plano y aunque en el equipo han hecho bandera del buen rollo, es imposible no preguntarse hasta cuando durarán las buenas intenciones. De momento Pecco ha visto cómo Marc le ha arrollado en el estreno de la temporada y su cara en el podio y la sala de prensa lo decía todo. Cabizbajo, renegando, en un gesto poco habitual en él que se ha caracterizado siempre por ser un 'gentleman'. En contraste con la alegría de los Márquez, de Dall'Igna, de una parte del equipo, estaba el silencio del lado italiano. Las caras largas que, si todo sigue igual, podrían acabar convirtiéndose en un problema.

¿Qué pasará si Marc sigue en esta línea ganadora? Ducati no acostumbra a optar por las órdenes de equipo, lo demostró el año pasado en la lucha entre Martín y Bagnaia por el título, pero la apuesta que han hecho por Márquez es demasiado fuerte como para no inmiscuirse, ¿o no?.

Por otra parte, el pequeño de los Márquez se ha convertido en un invitado inesperado, en un elemento más contra el que tendrá que competir Bagnaia. ¿Qué pasará si es Alex y no Pecco el único capaz de pelear mano a mano con Marc? ¿Está en peligro el puesto del italiano? Quizás es pronto para preguntárselo pero no cabe duda de que esa cuestión estará sobre la mesa si la vida sigue igual en los próximos Grandes Premios. ¿Se imaginan a los Márquez de rojo? Nunca se sabe.

Como reza un conocido dicho español, solo hay sitio para un gallo en cada gallinero y en Ducati ya tienen dos. Está por ver si Pecco se mantendrá en su papel de caballero, si se resignará a asumir un rol de secundario. No es el italiano un piloto de los que se da por vencido y aunque todos conocemos el caracter ganador de Marc, el del turinés no es menos competitivo. La reacción llegará y si se da el caso de que ambos peleen por el título, Ducati tendrá un buen 'marrón' encima. ¿Harán como en la famosa saga? ¿Se quedarán de brazos cruzados mirando cómo luchan? Porque lo que parece claro, es que solo podrá quedar uno, lo único que falta por saber, es quién.