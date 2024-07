Poca empatía con Sergi Roberto

Sergi Roberto ante el Valencia / Valentí Enrich / SPORT

Dos meses después de ser anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick fue presentado este jueves ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que desarrolló al lado del presidente, Joan Laporta, y que duró exactamente una hora. En su puesta de largo ante la prensa quedó claro que le gusta poco hablar y sí mucho trabajar. Pocos titulares dará el alemán, ya demostró en el Auditori 1899 ser un maestro del escapismo, respondiendo muchas veces lo que quiso y no aquello por lo que se le preguntó.

Entre lo poco destacado de la rueda de prensa de presentación de Flick, sin embargo, llamó la atención la contundencia con la que se expresó cuando se le cuestionó por la situación de Sergi Roberto, que acabó contrato el 30 de junio y sigue esperando noticias sobre el ‘fair play’ para saber si podrá continuar o deberá buscarse equipo. “En estos momentos no es jugador del Barcelona”, se limitó a contestar el técnico. Y llamó también la atención que el presidente Laporta no tomase entonces la palabra para aclarar la situación de quien ha sido el último capitán azulgrana y que, de momento, está entrenándose en solitario con la ayuda de un preparador físico personal mientras espera un desenlace sobre su futuro.

Se echó en falta un poco de empatía con un futbolista que llegó a La Masia con catorce años y que ha estado catorce temporadas en el primer equipo y que, por cierto, todavía aparece en la web del club como miembro de la primera plantilla al igual que otros dos futbolistas que abandonaron la disciplina azulgrana cuando acabó la temporada y que son propiedad de otros clubes, caso de Joao Cancelo y Joao Félix.

Quizá no hubo intervención del presidente porque se espera al desenlace definitivo del caso, pero no hubiese estado de más haber matizado las palabras de Flick, que parecieron dar por liquidada la etapa del jugador de Reus en la entidad azulgrana. Si eso acaba sucediendo, debería organizarse una buena despedida para el catalán. Estaremos de acuerdo que Sergi Roberto no ha sido un crack, pero ha cumplido durante muchos años sin levantar la voz y sacrificándose muchas veces por el equipo. Luis Enrique lo utilizó como lateral derecho por necesidad y quizá allí, con el asturiano, vivió sus mejores días como miembro del primer equipo, con gol histórico incluido en la siempre recordada remontada contra el PSG. El Barça tiene como ejemplo la despedida que el Real Madrid acaba de brindar a Nacho, un futbolista que tampoco ha sido un crack en el equipo blanco, pero que siempre ha destacado por su compromiso con el club. Si se acaba confirmando la salida de Sergi Roberto, debería tener un adiós parecido.