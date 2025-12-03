Empatía y salud mental

Hemos visto a Flick casi encogido en su asiento de entrenador. A Raphinha acercándose a él abrazándole con la mirada y compartiendo intimidad con seriedad. A Pedri acogido por sus compañeros en el primer entrenamiento, con Ferran Torres liderando el gesto. Y a Ronaldo Araujo tomándose un tiempo para cuidar su salud mental. Me enterneció ver como Hansi explicaba esta baja en la sala de prensa. Habló de un tema privado para el que no hay ni fechas ni parte médico. Carta blanca para que el capitán del Barça tenga tiempo de calidad para centrarse en sí mismo, para respirar y para acometer este periodo de la mejor manera posible.

Creo que no somos conscientes de lo que se mueve alrededor de un balón. Desde lo económico -una simpleza- a lo emocional, el nudo gordiano de todo lo que envuelve y dirige a la persona. Hablaba Lamine Yamal de esa presión que, en el fondo, le gusta. Que para presión, la que vivieron sus padres criando a un hijo sin recursos y casi menores de edad. Y a la par, reconocía que la que le daba la vuelta a su calcetín era su madre. Siempre volvemos al núcleo, a lo que nos da seguridad y a lo que nos marca, nos ocupa y nos preocupa. Es un chaval de dieciocho años que recibe al día más ‘hate’ que muchos políticos. Que por mostrar parte de su vida personal y por no estar al nivel deportivo que se espera (sin respiro, sin aire), ha sido juzgado y vilipendiado sin filtros. Una criatura madura, sí, pero con poco camino recorrido y mucho por aprender y fortalecer. Excesivo e indiscriminado ha sido mucho de lo recibido. No muchos lo resistirían.

Aitana Bonmatí, tras pasar por el quirófano ayer, escribía: “El fútbol de élite te lleva al límite. Honestamente, sentía que debía poner freno y la vida me ha frenado de golpe”. ¿Estrés? Muy posible. Títulos corales e individuales al margen, la jugadora del Barça Femení había llegado al ‘no puedo más’. El suyo. El que sea, cuándo y cómo sea. Pero su mente había dicho ‘¡basta!’y, quizá, su cuerpo lo somatizó. Máximo respeto a los y las que sufren aunque la mayoría crea que son unos privilegiados a quienes la vida les aleja del pasillo de un hospital. No es así.

En el último suplemento SPORT & STYLE de este diario, la piloto Sara García explicaba que precisó el apoyo de la Fundación Blanca y de una psicóloga para superar problemas de salud mental. Ella, que a ojos del mundo es la ingeniera que logró ser la primera mujer en completar un Dakar sin asistencia, a bordo de su ‘gorda’ (el alias de su moto). Una ‘superwoman’, una super heroína que parecía indemne y que casi lo dejó todo.

Andrés Iniesta, Bojan Krkic, Riqui Rubio, Simone Biles… Ellos y ellas han visibilizado aquello que no se ve pero que te destroza. Definía el segundo la ansiedad “como una ola gigante que me arrasaba, hubo momentos en los que no veía salida”. Que la comprensión de sus clubes, patrocinadores y seguidores les ayude a sanar, superar y a seguir. O lo que decidan. Es muy necesario que seamos conscientes, desde dentro y desde la grada, de lo que supone ser un deportista de élite. Si Ronaldo Araujo precisa de tiempo y silencio, démosle el que necesite. Sin preguntas. Con empatía.