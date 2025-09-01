Un empate amargo, un portero de dulce

Joan Garcia estuvo sensacional en Vallecas / AP

La Liga es la competición más complicada de ganar; está repleta de partidos, situaciones, momentos de ánimos y energía distintos. Es el trofeo que solo pueden alzar los que juegan bien durante gran parte del año. Otras competiciones, sin desmerecerlas, puede caer de un lado u otro por una jugada puntual, por tres o cuatro encuentros buenos o por esa suerte siempre necesaria.

El partido de esta noche es un claro ejemplo de la dificultad que tiene esta competición. Jugando fuera, no hay equipo que no pueda superarte, dar el susto, complicarte la vida o vencerte. Y claro, si el rival es el Rayo Vallecano, equipo de ardua dificultad en su estadio, aun hace que un partido que a priori tiene un favorito claro, acabe con un resultado no esperado por la mayoría.

Son encuentros que te dan los puntos necesarios para ganar el título. Un empate no es un buen resultado para un Barça que se irá al parón de Liga a dos puntos de su rival directo, pero tampoco es un mal resultado. Es pronto para preocuparse por la pérdida de puntos y, estos contratiempos –menores– son buenos que ocurran a finales de agosto y no en mitad o final de la temporada. El juego de los blaugranas no ha sido el esperado, la tecnología arbitral ha fallado y, al final, cada uno se va a casa con un punto.

Para sacar conclusiones positivas, para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es justo destacar que la gran noticia de la jornada –en clave culé– es el porterazo que hemos fichado. Joan García ha enseñado al mundo que está preparado para ser portero del FC Barcelona y que está destinado a ser uno de los mejores guardametas de Europa.

Joan es la clase de portero que necesitaba el Barça, no solo para evitar males mayores en partidos que se complican como el de esta noche, lo será especialmente en esos encuentros que determinan una temporada: esos partidos europeos donde es necesario tener un seguro bajo palos.

Pese al mal sabor de boca por el empate, tan amargo como saber que mañana empieza septiembre, podemos irnos a dormir con el optimismo y la felicidad de que esta temporada tenemos a un jugador capaz de cambiar el destino de esas mágicas noches europeas que viviremos en unas semanas (¿posiblemente?) en un Camp Nou de aforo limitado. Benvingut i gràcies per venir, Joan.