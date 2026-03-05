'Empanada' de un Barça al que se le atragantan la pizza... y las elecciones

El deporte es tan extraordinario que puede tirar por la borda media crónica y la valoración de un partido como el de este jueves en Milán. El Barça no estuvo afortunado en el primer cuarto, cometió errores de bulto en el segundo, se arrastró en el tercero y reaccionó a lo grande en un magistral último cuarto para terminar perdiendo por 87-84 cuando cerró el tercero 27 abajo (78-51).

Esos últimos 10 minutos invitan al optimismo, pero estamos en marzo y el equipo sigue mostrando una aterradora irregularidad dentro de los partidos que ya se llevó por delante a Joan Peñarroya y a Roger Grimau. Incluso Saras se quejaba de que su equipo no tenía "instinto killer", porque no mataba los partidos y resucitaba a sus rivales.

Otra ración de pizza envenenada tras la de Bolonia por culpa de una 'empanada' imperdonable. De hecho, este Barça no habla demasiado bien italiano, porque perdió en Milán, en la jornada anterior lo hizo en la pista de la Virtus (88-81) y se despidió de la Copa del Rey al caer en semifinales por 67-70 contra el Kosner Baskonia del lombardo Paolo Galbiati, un 'enfermo' del baloncesto.

La reacción del Barça fue magnífica, pero tardía / EFE

Bromas o anécdotas aparte, lo que se le puede atragantar mortalmente al Barça de baloncesto son las elecciones a la presidencia del club. Con la poltrona en juego, Joan Laporta dio definitivamente de lado a la sección y no atendió el compromiso al que llegó con Xavi Pascual de reforzar el equipo en enero.

El Fenerbahçe incorporó a Nando de Colo, Onarulp Bitim y a un Chris Silva al que pretendió el Barça, el Madrid se hizo con Alex Len, Unicaja se ha hecho con Justin Cobbs y con Augustine Rubit, pero el Barça sigue con lo que empezó a pesar de que perdió de inicio a un Juan Núñez que aún no ha regresado.

Ya se han empezado a filtrar posibles fichajes estrella para el curso que viene, como Sylvain Francisco (Zalgiris), pero... ¿alguien se puede imaginar lo que supondrá para Xavi Pascual estos meses si la situación se agrava? El técnico confió en la palabra de Laporta, hizo reaccionar al equipo y ahora está ofreciendo una cátedra de lo que debe ser un 'entrenador de club'.

Un desafortunado Punter, defendido por Bolmaro / EFE

La derrota en Milán la maquilló un quinteto inusual, con Sato de base, Clyburn de dos, Parra de tres, Shengelia de cuatro y Vesely de cinco. Demasiados jugadores aportaron poco o nada, como Norris, Cale, un nefasto Fall e incluso Hernangómez. Y Juani Marcos ni jugó. No hay más cera que la que arde, se suele decir.

Dicho esto, el último cuarto debería ser un argumento al que agarrarse, como ese tablón que flota tras el naufragio de un barco. Y más cosas. Que alguien le diga a Clyburn que no tire más si no tiene el día. El estadounidense sabe hacer muchas más cosas, como demostró en el último cuarto. Y a Willy que debe ser mucho más determinante, sobre todo atrás. Y a Fall... bueno, mejor no decirle nada. En fin, vámonos a dormir. Que me caliento.