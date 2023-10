La contracrónica es uno de los ‘géneros’ que creo que más enriquecen la información. A camino entre ésta y la opinión, permite situarte en un lugar privilegiado desde donde escribir lo que la noticia opaca. Los detalles, los gestos, los encuentros tras las cámaras, las segundas y terceras filas de la platea y, sobre todo, los entresijos emocionales de un evento en el que se reúnen personas únicas. Y es que si individualmente ya son arrolladoras, juntas derriban todas las barreras. Ellas tienen poder y así lo vivimos en los III Premios Woman Sport. Porque ellas son referentes e inspiración. Y porque ellas, juntas y unidas, se nutren e irradian una fuerza contagiosa.

A Almudena Cid la conozco desde que vivía en el CAR de San Cugat y compartíamos tarde de cafés y compras con Elsa Anka. Cual hermanas mayores, la íbamos a buscar al Centro de Alto Rendimiento y nos íbamos a comer a la playa. Mucho ha llovido -se ha llorado, se ha reído, se ha perdido y se ha ganado- desde entonces pero esta Almu se ha colgado otras medallas que, para mí, son mucho más importantes. Galardonada con el Premio Comunicadora, la hoy actriz y comentarista de TVE se ha reinventado, se ha trabajado por dentro y lo luce por fuera.

La abrazó fuerte Jennifer Pareja, otrora la mejor jugadora de waterpolo del mundo y hoy defendiendo ese plan ADO en el que tanto cree desde los despachos. También Queralt Castellet, un ser irrepetible que rompe registros en la nieve, que suma cinco Juegos Olímpicos (medalla de plata en los ultimos) y que mandó un fantástico mensaje de igualdad. Una ‘jefa’, como define ella a otras mujeres. De rojo también, Garbiñe Muguruza. Tomándose su tiempo. Disfrutando de la vida. Recreándose. Permitiéndoselo.

A Desirée Vila la descubrieron los nuevos en la materia (y en la platea). Rompió los esquemas, habló de ‘sus’ piernas con las que coordina sus looks, utiliza como excusa para no asistir o llegar a algunas citas “porque se me acaba la batería” y, lo principal, normalizó a los y las deportistas con discapacidad. Que bonito fue el guante que lanzó Joan Vehils, director de SPORT, al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y adquirir allí mismo el compromiso de hacer mucho más visible al deporte paralímpico.

Y viéndolo todo, Aitana Bonmatí. Recogió su reconocimiento la primera y se dedicó a observar y a alegrarse. Fue consciente de la locura mediática que supuso su presencia pero también disfrutó de otras mujeres que, como ella, suman inspiración. Las que subieron al escenario y las que las aplaudían desde las primeras filas como Gemma Mengual (apretándole el brazo emocionada a Iris Tió, campeona del mundo de ‘sincro’), Sarai Gascón (medallista paralímpica y regidora de l’Ajuntament de Terrassa, que llegó con Laura Roca, directora de deportes y ex nadadora olímpica), Marta Marrero (embarazada de ocho meses y dispuesta a volver cuanto antes a las pistas de pádel), Jaël Bestué (atleta olímpica) o Emma García, todas ellas cargadas de medallas y de éxitos deportivos. Fue bonito ver a una Aitana orgullosa y emocionada. Fue precioso verlas juntas. Fue brutal reunirlas y que se retroalimentaran.