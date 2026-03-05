Una eliminación y una certeza: el Barça tiene un equipazo

El Barça no jugará la final de la Copa y esa no es una buena noticia, se mire como se mire. Perder la opción de sumar un título nunca es positivo para un club grande. Y dicho esto, la exhibición de fútbol que el equipo de Hansi Flick ofreció el martes es una señal inequívoca de que el presente y el futuro del F. C. Barcelona es extraordinario.

En el ámbito técnico el equipo es muy bueno. No vamos a profundizar en el tema porque es evidente que para jugar en el Barça hay que tener muchas cualidades, pero el hecho de que haya una mayoría de futbolistas salidos de La Masía que juegan a algo muy concreto ayuda en el rendimiento colectivo. Es importante no olvidar esto. En lo mental, es evidente que el equipo creyó en la remontada y fue a por el partido desde el primer instante. El once catalán demostró hambre y estuvo muy cerca de conseguir lo imposible.

En el aspecto táctico, ante el Atlético de Madrid, Flick consiguió matizar muchas de sus obsesiones hasta conseguir que el equipo jugara en campo contrario con un excelente juego de posición que sirvió no solamente para crear muchas ocasiones de gol sino, especialmente, para dar una exhibición sin el balón, con una presión post-pérdida ejemplar. El Barça evitó las idas y venidas hasta hundir al equipo del Cholo y convertir a Giuliano y Lookman en laterales para alejarlos de la portería de Joan Garcia, casi casi, un espectador más.

Como decíamos antes, los futbolistas de la casa -el martes jugaron ocho, más Pedri, que tiene la misma educación a pesar de haberse formado en la cantera de la U. D. Las Palmas- están cómodos desarrollando aquello que aprendieron de pequeños. Flick sabe que juntándolos a todos algo positivo va a salir. El martes, el fútbol del Barça fue tan fantástico que el Atlético pareció un equipito y, que quede claro, no lo es.

Finalmente, en lo físico, el Barça apretó tanto en la primera parte que le faltó fuelle al final del partido. No ayudaron en la gestión de los cambios las lesiones de Koundé y Balde que provocaron 90 minutos de juego de Bernal y Pedri que generaron pánico hasta en el propio Flick. Tampoco ayudó que Eric estuviera sancionado y que Gavi, De Jong, Lewandowski y Christensen estén fuera de combate. No hay duda: la plantilla es corta.

La calidad, la energía y la ambición demostradas ayudan a entender que el techo de este equipo es altísimo. Entonces, ¿por qué perdió 4 a 0 en el Metropolitano? Porque a la vez que muy bueno el equipo es muy jóven, y la juventud conlleva episodios de desconexión e irregularidad. Pero esto se cura con la experiencia... La columna vertebral formada por Joan (24 años), Cubarsí (19), Bernal (18), Pedri (23) y Lamine Yamal (18) es, simplemente, maravillosa.

A partir de esta certeza, el club debe redondear el trabajo acertando en las bajas -seguro que si hoy hubiera un referéndum entre los socios habría bastante consenso- y en las altas -pocas y que mejoren lo que genere La Masía-. En juego, un equipo para marcar una época...