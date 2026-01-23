Unas elecciones a medida para Laporta y Deco

Laporta ha convocado elecciones el primer día que legalmente podía hacerlo. Y lo ha hecho cuando más le conviene. Unos dirán que pretende pillar con el pie cambiado a la oposición; otros, que es lo mejor que podía hacer; y los más escépticos ni se molestarán en buscarle explicación porque ya les va bien así. El Barça están en racha, el ruido controlado y la vieja máxima de siempre, “si la pelotita entra, no toques nada”.

Con esta inmediatez, con el regreso al Camp Nou y con el presidente sintiéndose fuerte, Laporta parte como claro favorito. No porque sea invencible, sino porque los resultados y el calendario le protegen. A todo eso, la oposición vuelve a estar donde lleva años: dividida. Falta ver si Víctor Font irá solo o intentará integrar a Xavi Vilajoana y Marc Ciria, que también han anunciado que se presentarán, o a Joan Camprubí, que dudaba. Pero si en más de cuatro años no han sido capaces de entenderse, pretender que lo hagan en cuatro días es pedirle coherencia a la política… y a los egos.

A todo eso, si alguien sale especialmente beneficiado es Deco. Pase lo que pase en las urnas, el director deportivo podrá planificar la temporada con tranquilidad y fichar sin el corsé electoral. Es decir, sin esa parálisis típica en la que todo se pospone. Y, claro, el otro beneficiado es Laporta. En pleno tramo decisivo, con el equipo compitiendo en todas las competiciones, el debate se desplaza a lo institucional. O sea, que la oposición hablará de gestión y Laporta de goles y del estadio.

En todo este proceso hay una contradicción que retrata bastante bien el momento: si Laporta gana y los de Flick conquistan títulos, el que se sentará en el sillón presidencial será el vicepresidente, Rafa Yuste. Los estatutos no permiten al ganador ocupar la presidencia hasta el 1 de julio.

En fin, que, a partir de hoy, habrá que ver qué pactos se cocinan, qué candidatos logran reunir las 2.321 firmas obligatorias y qué campaña decide hacer Laporta. La última vez ganó porque el club estaba en situación crítica, pero también porque fue el mejor candidato, con diferencia, en un contexto de emergencia.

Lo dicho, en solo 51 días sabremos quién es el nuevo presidente.