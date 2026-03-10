Las elecciones no solo decidirán el presidente. Los socios votarán Alexanko o Albert Puig

Alexanko y Albert Puig aspiran a dirigir la cantera del Barça en los próximos cinco años / Dani Barbeito

El resultado de las elecciones de este domingo no solo decidirán el próximo presidente del Barça para los 5 años siguientes. La gestión y dirección del fútbol base blaugrana está en juego. La difícil situación financiera del club y el contexto global con rivales con un poder económico incomparable otorga a La Masia una importancia capital para el futuro de la entidad.

Si en los últimos años Cubarsí, Lamine, Bernal, Fermín, Balde, Gavi y compañía han ascendido con éxito de la cantera, en las próximas temporadas hay que seguir trabajando duro para captar las mejores perlas, pulirlas y promocionarlas al primer equipo.

La Masia es una residencia única / Valentí Enrich

Si gana Joan Laporta, el máximo responsable del fútbol base seguirá siendo José Ramón Alexanko.

El vasco, de 69 años, representa continuar con la misma línea del último mandato. El primer equipo del Barça cuenta con una base importante de canteranos y su proyecto pasa por no variar en nada el rumbo marcado.

Talín ya suma su tercera etapa en este cargo con el bagaje de ser en su momento un hombre de la confianza de Cruyff.

Alexanko y Deco son las apuestas de Joan Laporta / Dani Barbeito

Si gana Víctor Font, el hombre para dirigir la cantera blaugrana será Albert Puig Ortoneda. A sus 57 años, Puig suma a su experiencia como coordinador de la cantera del Barça un bagaje internacional interesante con su reciente paso por Japón, Estados Unidos y Gabón.

Albert Puig Ortoneda es la apuesta de Víctor Font para impulsar La Masia / Dani Barbeito

El de Cambrils impulsó con fuerza el área de captación en el fútbol-7 y logró en su etapa como máximo responsable de la cantera fichar numerosos jugadores que han triunfado en la élite tanto en el Barça como en otros clubs importantes. Puig apuesta por invertir más dinero en La Masia y situar a la cantera en lo más alto de la toma de decisiones del club.

Alexanko o Puig son dos maneras diferentes de proyectar el fútbol formativo del club para las próximas temporadas. Son dos caracteres muy diferentes y una manera de trabajar con pocas coincidencias.

Votar Joan Laporta o Víctor Font no solo es votar a un presidente. Votar una u otra opción repercutirá en la gestión del fútbol formativo para los próximos cinco años.