Del ejemplo de los Márquez a la sinceridad de Luis Suárez

Los hermanos Márquez han cerrado este fin de semana una temporada para enmarcar. De inicio a final ha sido una exhibición constante de talento, competitividad y valores. Solo la lesión de Marc, que le ha impedido estar presente en las últimas carreras, ha empañado un poco el final del campeonato. Y es que nunca antes dos hermanos habían terminado primero y segundo en MotoGP, en un hecho insólito que pasará a la historia.

La complicidad familiar se demostró en la gala celebrada anoche en Valencia, donde Marc reclamó la presencia de sus padres y su hermano en el escenario al recoger el premio. Sin duda, un ejemplo de dos pilotos únicos y ejemplares.

Horas más tarde, Carlos Alcaraz no pudo derrotar a Jannik Sinner en la final del Masters, en un partido muy igualado que se decidió por mínimos errores. No obstante, el murciano también completa una temporada excelente como número uno. La prueba es que fue despedido de la pista con el público coreando su nombre tras ser elogiado por su eterno rival. En fin, una excelente jornada que sigue poniendo de manifiesto la fortaleza del deporte español.

Suárez se sincera

La entrevista al actual jugador del Inter Miami, Luis Suárez, que hoy publicamos en SPORT, nos revela los complicados inicios de un futbolista que tuvo que trabajar y esforzarse mucho para llegar a la élite. Suárez se sincera como nunca lo había hecho y, como su amigo Leo Messi, también anuncia que, cuando se retire, volverá a vivir en Barcelona. El que ha sido uno de los mejores delanteros centro del mundo cuenta que siempre ha sido un rebelde y destaca el liderazgo del crack argentino en el Inter Miami. Unas reflexiones exclusivas de otro de los grandes futbolistas que marcaron una época vistiendo la camiseta azulgrana.