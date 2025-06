La EHF ya tiene la final alemana que quería... ¡Enhorabuena!

El arbitraje lastró al Barça contra el Magdeburgo / EFE

"¿Veis el ambiente que hay en el Lanxess Arena? ¡Y sin equipos alemanes!", explicaban responsables de la EHF a la prensa española en ediciones anteriores de la Final a Cuatro de la Champions en Colonia. Y tenían razón. Todo vendido, 20.000 espectadores y un ambiente irrepetible.

Sin embargo, ese mantra de la ausencia de equipos de la mejor liga del mundo en la final ha ido calando desde que en 2014 el Flensburg se proclamó campeón ante el THW Kiel (30-28) a lomos de los daneses Anders Eggert y Lasse Svan Hansen. Desde entonces, el Kiel derrotó al Barça en la final de 2020 (33-28) y el Magdeburgo venció al Kielce en la de 2023 (30-29).

Es cierto que el ambiente es excelente con las aficiones mezcladas, pero el balonmano es el único deporte cuyo título más importante de clubs se decide siempre en Alemania. Que sí, que sería imposible reunir a dos decenas de aficionados sin equipos locales en Barcelona, Madrid, Sevilla, Lisboa, Roma o Londres. Pero claro, esa ventaja a los germanos...

Esta vez la EHF ha logrado esa meta más o menos importante que ha estado más o menos presente a lo largo de la última década y este domingo a las seis de la tarde el Lanxess Arena acogerá la primera final alemana desde 2014 entre el Magdeburgo y el Füchse Berlin.

Quizá demasiado centrada en la reelección del austríaco Michael Wiederer como presidente, la EHF (European Handball Federation) ha olvidado esta vez que la pista es más importante que el catering que se sirve en los palcos. El caso es que los jugadores han tenido que hacer centrarse más en no resbalar y en no lesionarse que en jugar.

Dika Mem se retiró lesionado a falta de 15 minutos / EFE

El astro danés Mathias Gidsel en la primera semifinal (Füchse) y el azulgrana Aitor Ariño en la segunda vieron la roja directa en dos acciones calcadas. Fueron a cerrar un lanzamiento desde el extremo derecho, se resbalaron y derribaron al atacante. ¡Pero es que la pista resbalaba!

"No entiendo cómo se juega una Final Four en una pista así. Son muchos meses de trabajo detrás", se quejó Ariño en su penúltimo partido como azulgrana antes de fichar por el Füchse. No fue la única roja directa que vio el Barça en un arbitraje demencial de los macedonios Nijkolov y Nachevski, quienes también expulsaron a Thiagus Petrus y a Carlsbogard.

Fue un arbitraje vergonzoso que sí hiló fino para acertar con los dos minutos al sevillano Antonio Serradilla (Magdeburgo). Lesionado Dika Mem y con tres jugadores expulsados, el Barça perdió con un gol de Hornke sobre la bocina. Este domingo habrá fiesta alemana en el Lanxess. ¡Enhorabuena a Wiederer y a su EHF!