Efectos colaterales del adiós de Busi

Busquets se va, ya no hay vuelta atrás. En su línea de siempre, discreto, lejos de polémicas, ruidos y especulaciones que puedan perjudicar al club, Busi no ha querido entrar en tiras y aflojas con su renovación que solo hubieran traído malos rollos e interpretaciones tóxicas. Pim, pam, se va. Así, todos y muy especialmente el Barça, sabrán a qué atenerse.

De esta manera, el club tendrá más tiempo para buscarle sustituto o darle el puesto de mando a De Jong, que para eso fue fichado en su momento.

Pienso que hay que agradecerle a Sergio que nos haya evitado un culebrón corrosivo que a nadie interesaba. Se va un gran capitán y un grandísimo futbolista, el menos mediático de todos los cracks de la década prodigiosa, pero uno de los más imprescindibles en un puesto que parecía creado para él.

Desde "su" mediocentro, Busquets ha dado equilibrio al equipo y sentido al sistema. Ni más ni menos.

MESSI, EN LA ENCRUCIJADA

Su sustitución no será fácil y su adiós deja varios efectos colaterales pendientes de resolución. Xavi insiste en Zubimendi, señal de que no acaba de ver a De Jong ahí, pero ni el realista ni la Real están por la labor. Gündogan está a tiro, libre, pero con 32 años es una solución cortoplacista. Algunos quieren colocar a Amrabat, pero me da que no es el perfil. Lo dicho: difícil sustitución.

Y ahora, los efectos colaterales: el más importante, la llegada de Messi. Es una obviedad que Busi y Leo son íntimos amigos y querrían volver a jugar juntos. Por lo tanto, cabe pensar que si Busquets se va es porque sabe que Messi no va a venir. Lo mismo valdría con Alba, al que ya están tanteando para acordar una salida.

Es un escenario que no hay que descartar, ni muchísimo menos. Pero es que tácticamente, el adiós de Busi abre para Xavi el teórico centro del campo ideal en el que cabrían todos, por mucho que no vea a Frenkie de mediocentro. De Jong, Pedri, Gavi y Messi... y todos contentos.

Veremos lo que pasa, aunque huele cada vez más a que este no va a ser el cuadrado mágico de la próxima temporada...

La clave

Su sustitución no será fácil y habrá que ver qué piensa Messi de todo ello.