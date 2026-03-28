El efecto del Mundial en la Liga y la Champions

Desde la óptica del Barça, lo mejor que puede suceder en un parón de selecciones es que no ocurra nada. Luis de la Fuente, fiel a sí mismo, ha dejado a Joan Garcia fuera de la convocatoria del partido contra Serbia. Unai Simón, Álex Remiro y David Raya serán los tres porteros, y el debut de Joan con la Roja, si se produce, no podrá ser más simbólico: ante Egipto en Cornellà-El Prat. Joan llega a la convocatoria si no tocado, sí con sobresaltos físicos, así que bienvenido sea el descanso. En cambio, la primera jornada de partidos de selecciones se ha cobrado a Raphinha. El Barça perderá durante varios partidos a uno de sus jugadores clave porque ha jugado un amistoso Brasil-Francia en Estados Unidos.

El final de la temporada de clubes vendrá marcado irremediablemente por la cercanía del Mundial. Las lesiones asociadas al virus FIFA son solo una de las formas en las que el gran torneo de selecciones afecta sobre los equipos. Sobre todo en equipos vivos en todas las competiciones —como el Barça— que andan cortos de recursos —como el Barça— y que tienen a un puñado de jugadores claves en cada línea cargados de partidos y sin recambios a su altura en la plantilla. Sí, como el Barça.

La columna vertebral

Que la columna vertebral formada por Joan García, Cubarsí, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal se mantenga sana es esencial para que el Barça llegue a buen puerto en Liga y Champions. A estas alturas de la temporada, sabemos que el portero no tiene repuesto, que el central es intocable, que Lamine Yamal concentra el caudal ofensivo (lo dirige y ahora también lo finaliza) y que Pedri y Raphinha son el cerebro y el alma del equipo, respectivamente. Se han ganado, empatado y perdido partidos sin ellos esta temporada y sus sustitutos son muy buenos futbolistas, pero llegados a este punto (4 puntos de ventaja en la Liga y cruce de cuartos en la Champions contra el Atlético de Madrid) es evidente que el equipo no rinde igual con o sin ellos en el campo. Así que el banquillazo para ellos sería la mejor de las perspectivas.

Seleccionadores y jugadores no piensan lo mismo, claro. El reto de jugar un Mundial es enorme, y todos quieren ser de la partida. No solo quieren jugar con la selección, sino que saben que una lesión en los próximos dos meses puede poner en riesgo su participación en el torneo. Será muy difícil de gestionar para los entrenadores este factor, que puede llevar a una involuntaria inhibición psicológica y a la exigencia de no arriesgar físicamente, ni en los plazos de recuperación ni en los tratamientos.

Asociado a todo ello, existe otro factor: la tentación de dejarse llevar. Ahí, el Barça entra en esta recta final con una gran ventaja: los cuatro puntos de ventaja. El Real Madrid se mantiene en la pomada gracias a victorias apuradas, muy trabajadas, contra Celta y Atlético de Madrid. Pero a medida que el Mundial se acerque, un resbalón, un aumento de la desventaja, puede ser el golpe de gracia para el perseguidor. Un ligero click, y la prioridad pasa a ser el Mundial para gran parte de la plantilla. En una competición del KO como la Champions no sucede, pero en la Liga este ‘factor Mundial’ juega a favor del Barça: cada partido menos con idéntica desventaja, mayor será la tentación de los mundialistas del Madrid de dejarse llevar.