El 'efecto Huijsen' atropella a Cubarsí

Dean Huijsen celebra la victoria contra el Arsenal / EFE

Antes de saltar directamente a la caja de comentarios mostrando indignación o desacuerdo, simplemente pido dos minutos de vuestro tiempo. La intención de este artículo de opinión no es comparar, desmerecer ni enaltecer a nadie. Simplemente, lanzar una reflexión que ronda por mi cabeza desde hace unas semanas.

En el último mes y medio, ha habido un claro protagonista en la prensa nacional: Dean Huijsen. No sé si coincide con su debut con la absoluta ante Países Bajos, si se explica porque le va detrás el Real Madrid, por el 'exotismo' de la Premier League o, simplemente, porque su nombre genera visitas, pero da la sensación de que no hace ni un solo partido malo. Es más, leyendo todo lo que se ha publicado en los últimos meses, parece que no comete ni un solo error.

Aunque ya se ha mencionado en líneas anteriores, en ningún caso pretendo desmerecer el rendimiento de Dean Huijsen. El central del Bournemouth, de solo 20 años, tiene condiciones físicas, técnicas y tácticas para ser uno de los mejores del mundo en el futuro. Sin embargo, aún tiene que mejorar algunos aspectos y demostrarlo en escenarios más imponentes. Tiempo tiene de sobra, y seguro que lo logrará.

El principal problema, a mis ojos, es la magnitud que se le está dando a un central que realmente no ha demostrado tanto, aunque sea por el escaso tiempo que lleva asentado en la élite, algo completamente natural teniendo en cuenta que nació en 2005.

Si alguien no sigue los partidos del Barça, o directamente no ve fútbol, puede llegar a pensar que Huijsen es mucho mejor que Pau Cubarsí teniendo como referencia lo que se ha publicado en las últimas semanas. Y eso es muy peligroso, porque el catalán ya es una realidad. Es uno de los mejores centrales del mundo -por no decir el mejor- a los 18 años.

Cubarsí ya ha jugado 74 partidos oficiales con el Barça. Ha ganado la Copa del Rey, la Supercopa de España y los Juegos Olímpicos con España -por cierto, no fue a la Eurocopa para no disputar dos torneos en verano-. Es un futbolista diferencial en una plantilla que ganará un doblete, completando exhibiciones con mayúsculas en escenarios como una final copera contra el Real Madrid o disputando unas semifinales de Champions.

Nacido en 2007, Cubarsí es un fuera de serie que ni él mismo sabe cuál es su techo. Sin embargo, con él no hay tanto bombo. No sé si será porque ya se ha normalizado su rendimiento o porque simplemente llama menos la atención al tener una personalidad calmada y una humildad admirable para todo lo que está logrando.

Huijsen, que ya es un buen central, está llamado a ser uno de los cracks del futuro, pero como periodistas y aficionados tenemos el deber de no adelantarnos a nada y ser justos con lo que realmente sucede sobre el césped. Leer continuamente solo cosas positivas y con un bombardeo extremo no es nada bueno. Y esta vez, no hay que negarlo, está sucediendo con el jugador del Bournemouth.