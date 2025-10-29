Ecos del Barça-Madrid y Lamine Yamal

De Jong, Pedri, Lamine Yamal y Eric Garcia durante el clásico contra el Real Madrid / Valentí Enrich

El fútbol es más profetizable de lo que queremos creer. Es bueno el autoengaño. Porque sin algo de incertidumbre y sin tener ilusión y esperanza de que nuestro equipo puede ganar, la afición al balón sería aún más absurda.

Era previsible que el Barça perdiera ante el Madrid. Los blancos llegaban mejor. Los blaugrana arrastran bajas sensibles. El once eran habas contadas. Podía haber entrado Araujo por Koundé, y poco más podían esconder Sorg y Flick a Xavi Alonso. El vasco tenía todas sus cartas y sorprendió con Camavinga en la banda derecha.

Pese al batacazo contra el Atlético, el Madrid ha ganado todos los partidos y tiene a Courtois y Mbappé en plena forma en un deporte en el que computan los goles, los que metes y los que no te cuelan. Ferran Torres volvía de lesión y las actuaciones de Lamine Yamal hacen pensar que no ha limpiado la pubalgia. Había perdido ante el Sevilla y el PSG y le había costado ganar a Girona y Olympiacos. El equipo no gira redondo. El juego y los éxitos de la pasada temporada son un espejo en el que los azulgrana no se reconocen. Los merengues venían con el estímulo de las cuatro derrotas del año pasado y la bromita de Lamine Yamal.

Escucho y leo opiniones y análisis sensatos que consideran que no podemos comprender el comportamiento del delantero azulgrana porque los códigos de su generación son distintos. No lo dudo, aunque no veo que la edad deba ser un factor válido en sí mismo para universalizar a toda una generación.

A mí me parece más sencillo. Porque aunque cambien los valores, las conductas y emociones siguen unos patrones universales e inamovibles. Por eso su comportamiento no me parece ni extraño ni impredecible. Lamine Yamal es un chico de 18 años al que le ha cambiado la vida de un año para otro de una forma formidable y en todos los aspectos. La maravilla es que sea capaz de asimilarlo sin dañarse.