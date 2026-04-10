Échale huevos, Barça, que el Madrid está muerto

El Madrid sirvió el título de Liga al Barcelona en una bandeja de plata. A tocar. A su alcance. El empate del Real Madrid en el Bernabéu contra el Girona le aparta definitivamente del título de Liga y con la mirada puesta solo en la Liga de Campeones, por ser su tabla de salvación. Todo esto, a inicios de abril. No ha hecho más que empezar la primavera que el Madrid ya está al borde del abismo, una confirmación de la pésima temporada que ha efectuado, una dinámica que se ha acentuado desde la llegada de Arbeloa.

Un 'cono' nunca puede ser piedra filosofal, algo que él parece creerse en las ruedas de prensa, dando lecciones de madridismo y de gestión de vestuario. Sin embargo, el entrenador lleva 20 partidos al frente del club blanco con seis derrotas y un empate. Todo ello le ha llevado a colocarse a seis puntos de desventaja y este sábado puede irse a dormir a nueve con siete jornadas por delante.

El Madrid no es que estuviera pensando en la Liga de Campeones ni en el Bayern. Da tanta pena que no es capaz de pensar en nada. El zapatazo de Valverde fue el único momento de brillantez en ataque en el partido contra el Girona. Tiene problemas en la contundencia de la defensa, en la recuperación de balones, en dinamismo en el centro del campo, en creatividad ofensiva. Hasta el punto que dos jugadores top como Mbappé y Vinicius parecen dos comparsas. Así, es incapaz de hacer algo positivo en Alemania. De aquí no es de extrañar que la afición le despidiera pitando y cantando: "Échale huevos, échale huevos".

Ahora, es una oportunidad para el Barcelona, que llega justo al derbi por la acumulación de bajas y por el anuncio de Flick de empezar rotaciones con vistas al partido de Champions contra el Atlético. Es el momento de écharle huevos.

El equipo azulgrana debe pensar que primero le toca sentenciar la Liga, aceptar el regalo del Madrid, empezar a coger el trofeo que el Madrid le está regalando. Y ya habrá tiempo de pensar en algo que parece imposible. Porque mirar tan lejos solo provoca que llegue el tropiezo. Flick dará entrada a Casadó, a Bardaji, Ferran, Gavi... por lo que hay que estar atentos a que no le pase lo mismo que el Madrid.