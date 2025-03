Un duro golpe al vestuario del Barça

El Barça - Osasuna, suspendido / J. Ferrándiz

Nada peor hay en la vida que la muerte de un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Y mucho más triste y dramático es si este fallecimiento es inesperado. El primer equipo del Barça ha sufrido de nuevo un duro trance tras la defunción del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, a escasa horas del inicio partido contra Osasuna.

Como no podría ser de otra manera, nadie dudó en suspender el partido tras la trágica noticia y, la afición, que ya estaba en el estadio de Montjuïc, respondió con unos sentidos aplausos de estima. Desde SPORT solo nos queda que transmitir nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del doctor.

No hay nada más importante frente al fallecimiento de una persona. No importa ahora ni cuándo se jugará el partido ni si se sumarán los tres puntos. Ahora solo toca arropar a la familia y a los futbolistas más jóvenes, que por primera vez ven cómo uno de los suyos les abandona de manera inesperada y repentina. Muchos jugadores viven alejados de la vida real y no les será fácil asumir un golpe de estas características.

Hace once años, el vestuario ya vivió circunstancias similares con el fallecimiento de Tito Vilanova o con la enfermedad de Abidal, ahora felizmente recuperado. No obstante, esta vez, la muerte del doctor ha sido mucho más inesperada.

Para la mayoría de los futbolistas, el médico es persona muy cercana, de trato constante y, que en ocasiones les hace funciones de segundo padre. Tendrá que ejercer también de padre y de psicólogo Hansi Flick, para intentar levantar la moral de sus jugadores ante el duro golpe vivido en directo. Sin embargo, así es la vida. Así que no queda otro remedio que recuperarse e intentar luchar con todas sus fuerzas para dedicarle todas las victorias posibles a su estimado Carles Miñarro.