La dura vida en la F1 sin Fernando Alonso

Tras el GP de Barcelona-Catalunya salí del Circuit con una sensación un poco extraña, que se fue volviendo aún más rara a medida que fueron pasando las horas. Y no porque tuviera claro que no volveremos a ver una carrera de F1 allí hasta dentro de dos años (que también, pese a que ya he argumentado varias veces en estas mismas páginas que la nueva periodicidad bianual no me parece mal), si no porqué probablemente no volveremos a disfrutar de la conducción de Fernando Alonso con un monoplaza en este escenario.

Contaba José María García que cuando dejó la SER para irse a Antena3 no podía pasar por delante del número 32 de la Gran Vía sin soltar una lagrimita. Me lo creo y lo comprendo. A mí me pasó lo mismo cuando me fui de Radio Barcelona -a donde he regresado- o cuando dejé TV3 por primera vez (a donde he vuelto de nuevo por dos etapas distintas… por lo que tan mal recuerdo no debí dejarles; al menos fuera de la sección de Deportes, claro).

Esto del periodismo es una máquina de engordar el ego extraordinaria, y cuando este se ejerce en la tele ya ni les cuento. Dejas de transmitir partidos y piensas que el fútbol se va a acabar; interrumpes tus locuciones de la F1 y parece que esto ya no vaya a importarle a nadie. Bueno en este último caso la caída de las audiencias es harto preocupante, pero si el Circuit se llena cada vez más y lo que se pierde son telespectadores… está claro que el problema no radica en la categoría sino en la forma de contarla.

Al grano. Lo que llena los grandes estadios deportivos y engrosa el interés colectivo son sus verdaderos protagonistas. En este caso: los pilotos; y en el nuestro más concretamente: Don Fernando Alonso Díaz. Y punto.

El asturiano lleva en esto de la F1 ni más ni menos que 25 años. Cinco lustros, que se dice pronto. Desde su última victoria (la trigésimo segunda de su palmarés, el 12 de mayo de 2013, en Montmeló y con Ferrari) han transcurrido 13 años. Siete menos desde su segundo y último título de Campeón del Mundo de pilotos, el 2006.

El domingo salió último para la carrera; lo hizo desde el pit lane en un intento de corregir la puesta a punto del percherón que pilota este año. Pero ni así el jamelgo de marras le permitió llegar hasta la meta para mayor frustración de quienes tintaron la pelousse de verde como en su día lo hicieron de azul.

“Alonso quédate”, piden sus seguidores. Y yo me sumo a la petición. El tiempo y los años me han vuelto más “alonsista”. Cuanto peores son sus resultados, más le admiro. Y no tanto por su trayectoria en la F1 sino por su valentía (premiada casi siempre) para explorar la vida más allá de los Grandes Premios. Quien osa plantarle cara a Indianápolis, Le Mans, Daytona o el Dakar, sabiéndose constantemente en el punto de mira es alguien tan valiente como para jugársela poniendo en el tapete de las apuestas sus dos títulos de Campeón del mundo de F1 (más unos cuantos subcampeonatos de los que muchos parecen ya haberse olvidado). Y tener las agallas para semejante órdago merece un respeto absoluto.

Cupra Terramar / Cupra

Cuando Alonso irrumpió en escena, servidor ya llevaba un par de decenios contando carreras, pero su aparición aportó una nueva dimensión a la manera de verlas. Tan potente fue su entrada, que incluso propició el nacimiento espontáneo de nuevos aficionados y de recién llegados al periodismo del motorsport que encontraron gracias al asturiano un nuevo y lucrativo modus vivendi, consagrado hasta la extenuación a un discurso monotemático.

Salí del Circuit con una sensación rara. Puede que atrás hubiera dejado uno de mis últimos Grandes Premios, y muy probablemente el último de Alonso allí como piloto. Yo no le veo en Aston Martin más allá de este año, y mucho menos después del 2027. Por eso me sumo al clamor del “Alonso quédate”. ¿Con Alpine, junto a Flavio Briattore para cerrar el círculo? Sería un buen argumento para no sucumbir a la nostalgia. Y que, qué coño, que los mayores nos tenemos que apoyar mutuamente.