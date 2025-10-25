El dueño de El Clásico

Florentino Pérez y Joan Laporta, en una imagen de archivo / VALENTI ENRICH / SPO

“Somos los garantes de que el club siempre sea propiedad de sus socios y socias, es más, somos los únicos garantes”, clamaba hace unos días Joan Laporta, ante la asamblea del FC Barcelona. Un año antes, y se espera que haya novedades próximas, su homólogo en el Real Madrid, anticipaba una “reorganización societaria” que “nos proteja de las amenazas que sufrimos y, ante todo, garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club, propietarios reales de nuestro patrimonio económico y de pleno derecho”. Mismo mensaje, y uno aún no tiene claro si con diferentes fórmulas, tras un periodo en que los dueños de El Clásico han compartido estrategias -e incluso socios- para navegar la etapa postpandemia.

La junta blaugrana nos da a entender que se quiere preservar el actual modelo social, por el que cada seis años se celebran elecciones, se despiertan las peores luchas intestinas de poder al día siguiente y cada temporada gente con apenas conocimiento de la causa decide si la gestión es la correcta o no. “El 80-90% de los que estamos aquí no tenemos ni idea de los que nos estáis explicando. ¡Es incomprensible!”, reconocía un compromisario.

El presidente blanco, por el contrario, da la sensación de que no se fía cuál puede ser el devenir de la entidad el día que él decida no seguir al frente. Y, por eso, todo apunta a que tiene claro que el modelo del FC Bayern es el pertinente. Yo también. Y lo es porque, precisamente, en ausencia de un presidente con autoridad y capacidad de gestión, sólo la supervisión externa de gente con conocimiento es la que puede dar ciertas garantías de que un club no será enviado a la UCI por pretensiones deportivas.

Es evidente que una vez el Real Madrid abra ese debate, inexorablemente se repetirá aquí. Y creo que es necesario que haya un debate reposado que no se base en el blanco o negro. La comisión económica hace décadas que dejó de ser un órgano independiente real, y la evolución del negocio del fútbol exige que decidir si el rumbo económico es correcto o no pase por manos de gente experta, no de un sorteo entre personas que su vínculo emocional y social pasa por el césped y no por los despachos.

Barça y Madrid son los dos únicos clubes que ya han superado los mil millones de euros en ingresos. Son los dos únicos del top-20 que mantienen una propiedad 100% popular. La singularidad es única, pero la excepcionalidad puede llegar un punto en que más que sumar, quizás resta. Y encontrar un modelo equilibrado no es tan difícil. El socio, sobre todo, quiere ser dueño de su asiento y sentirse escuchado. Y la historia deja claro que no hay peor modelo de gestión que el de no escuchar al aficionado.

El regate de la ATP

Arabia Saudí tendrá su Masters 1000 en 2028, pero lo verdaderamente relevante es cómo la ATP ha sabido subirse a la ola de inversión del país en deporte sin que su circuito salte por los aires. A diferencia del golf, donde continúa la fractura abierta y sin visos de resolución, o del fútbol, donde la inflación tensionó el mercado de fichajes, aquí parece que no se ha roto nada. Eso sí, que el circuito profesional masculino de tenis conceda su primer evento de esta categoría en 35 años nos dice mucho de la influencia de su nuevo socio.

El acuerdo supone una ampliación pactada del calendario, con el nuevo torneo entrando también en el accionariado de ATP Media. Se refuerza una relación tejida con tiempo: patrocinio global a través de PIF, torneos como las Next Gen Finals y hasta tecnología aplicada al rendimiento. La ATP gana recursos sin perder el control del relato ni su gobernanza. Arabia Saudí, visibilidad e influencia. Un equilibrio delicado, pero por ahora efectivo.