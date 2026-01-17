“Quien dude de jugar en el Barça ya no nos sirve”

Nuestro Carlitos Monfort soltó ayer a primera hora de la tarde una de las bombas de la semana en clave Barça. Pedro Fernández, ‘Dro’, una de las más firmes promesas de la cantera del club azulgrana, había decidido, por sorpresa, abandonar el club de inmediato abonando la cláusula de rescisión que tiene en su contrato, que es de seis millones de euros.

La decisión ha cogido con el pie cambiado a Deco y al resto de miembros de la dirección deportiva azulgrana, pues tenían muchas esperanzas depositadas en el centrocampista gallego y esperaban empezar a negociar pronto con su representante un nuevo contrato una vez el jugador había llegado a la mayoría de edad el pasado lunes.

La decisión, que parece haberla tomado el jugador con su familia, puede entenderse teniendo en cuenta que ve difícil tener minutos en el primer equipo, pues tiene ahora mismo por delante a futbolistas de la categoría de Fermín y Dani Olmo, dos jugadores con muchos años todavía por delante en el Spotify Camp Nou.

Pero igual que puede entenderse la decisión de Dro, se entiende el cabreo de Hansi Flick una vez el entrenador supo de las intenciones del joven futbolista gallego. El técnico alemán ha confiado totalmente en él. Se lo llevó a la gira de pretemporada, lo ha mantenido en dinámica del primer equipo durante todo el curso, lo ha hecho debutar en Primera División y en Champions y lo ha alineado en cinco partidos esta temporada. No entiende Flick la decisión de un chaval que parece no tener paciencia ni agradecimiento con un club al que llegó en categoría cadete procedente del Nigrán. Y más, habiendo demostrado el entrenador alemán que cree en La Masia.

Pero los jóvenes de hoy en día quieren tener protagonismo muy pronto y deberían saber que no todos son Lamine Yamal o Pau Cubarsí. Ojalá le vaya bien a Dro, pero hubiese hecho bien en mirar algunos ejemplos antes de tomar una decisión como la que ha tomado. Ilaix Moriba decidió irse al Leipzig tras debutar en el primer equipo. No le fue bien y él mismo ha reconocido el error en varias ocasiones. Marc Guiu tomó el camino del Chelsea y está teniendo poco protagonismo en Stamford Bridge. En el otro lado,hay jugadores como Gavi, Marc Casadó o Fermín, que pelearon por un sueño y lo lograron gracias a su trabajo, calidad y también paciencia.

Sorpresa y enfado en el Barça por la decisión que ha tomado el joven futbolista de La Masia. Los afectados deberían recordar aquella frase del maestro Johan Cruyff: “Quien dude de jugar en el Barça ya no nos sirve”.