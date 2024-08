Demasiadas dudas sobre Vitor Roque y Gündogan

Gündogan, con la herida en la ojo, en el acto de despedida de Sergi Roberto / Dani Barbeito

Nunca antes los responsables deportivos del Barça habían tenido tanta necesidad de quitarse de encima a futbolistas de la primera plantilla. Sin salidas no hay posibilidad de nuevas incorporaciones y, lo que es peor, no se puede ni inscribir a Dani Olmo. Lo más sorprendente es que dos de los futbolistas empujados a salir son fichados por la actual junta directiva y no una herencia del pasado.

Vayamos por partes. Por un lado, está la venta o cesión de Vitor Roque. Muy bien tendrán que explicar las causas de su fichaje los responsables de su incorporación. El brasileño ha resultado ser un auténtico fracaso por el que se pagaron treinta millones, con unas posibles variables de 31 y una descomunal y ridícula cláusula de 500 millones. Ahora todos son prisas para sacarse de encima a un futbolista que prometía en Brasil, pero que, Xavi primero y Flick después no han querido ni ver.

Por otro parte, habrá que saber si Hansi Flick es quien ha decidido prescindir de Gündogan o le ha empujado a salir para poder equilibrar la masa salarial o, por el contrario, ha sido el futbolista quien ha pedido la baja. También en este caso habrá que explicar muy bien la verdad. Más aún cuando el excentrocampista del City fue uno de los más regulares del Barça de Xavi.

Dos casos muy diferentes, pero no tiene ningún sentido que se estén negociando a solo diez días del cierre del mercado. La previsión y planificación de las direcciones deportivas son claves para poder fichar bien. Solo los equipos pequeños están negociando hasta el último minuto. Clubs como el City o el Bayern trabajan a meses vista y apenas acaban una temporada que ya tienen definida la siguiente. En el Barça desde hace tiempo que las cosas van de otra manera. El año pasado Joao Felix y Cancelo llegaron con la campana y así les fue. Veremos cual es la sorpresa final de esta temporada…