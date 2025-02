Más dudas para Flick y Deco

Las rotaciones de Iñaki y Szczesny han despertado dudas con el futuro de la portería / Valentí Enrich

Es público y notorio que las prioridades deportivas de Deco para la temporada 2025-26 pasan por la llegada de un lateral y la incorporación de un banda izquierda de primer nivel. Sobre el guion -aunque muchas veces quede en papel mojado- ahí debe destinarse en buena medida la partida presupuestaria destinada a refuerzos este verano.

Es bueno tener un punto de partida con meses de antelación. Ahora solo falta cumplirlo, algo a lo que por desgracia no se está acostumbrado en Can Barça. Ya sea por la precariedad económica, por las exigencias de Tebas o por la improvisación permanente en los despachos del club, lo cierto es que las actuaciones del Barça en todos los mercados están plagadas de giros inesperados lejos de cualquier hoja de ruta diseñada con antelación.

Desde el área deportiva se advierte que las situaciones de mercado son cambiantes y que siempre hay que estar atentos a oportunidades en previsión a situaciones inesperadas. Un recurso retórico para salir de cualquier atolladero. Por ejemplo, el caso de la portería en el Barça actual.

Poco después de la grave lesión de Ter Stegen, el Barça rastreaba el mercado en busca de dos perfiles diferenciados: el clásico portero para cumplir el expediente hasta la recuperación del alemán y una apuesta de futuro pensando más a largo plazo. Posteriormente, la llegada del veterano Szczesny y el salto de calidad de Iñaki Peña cambiaron el foco de atención.

El debate sobre la portería del Barça está aparcado, pero no enterrado. Flick y Deco siguen albergando dudas sobre la necesidad de acudir al mercado este verano otra vez a la caza y captura de un meta joven, y además barato. No es fácil y tampoco es urgente a día de hoy. Sin embargo, técnico y director deportivo saben que tienen que tomar decisiones. Y algunas pueden generar consecuencias no contempladas en el guion de febrero.

La titularidad indiscutible de Szczesny, por obra y gracia de Hansi Flick, deja al polaco en una situación insospechada hace solo unas semanas. Lo mismo que Iñaki Peña, que finaliza contrato en 2026 y sus reiteradas suplencias pueden abrirle las puertas de un mercado revitalizado tras sus buenas actuaciones hasta la irrupción del polaco. A todo esto, antes de finalizar la presente temporada Ter Stegen cumplirá los 33 años.

Viendo el panorama económico y la inacción del área deportiva, uno siempre puede sospechar que la solución está en casa. Szczesny puede regresar a su retiro dorado en Marbella, Iñaki puede aceptar una oferta dejando unos millones en caja y todos a rezar para que el estadounidense Diego Kochen obre el clásico milagro de La Masia.