Dudas y certezas con Cancelo

El Barça es tan imprevisible y visceral que en apenas 48-72 horas se puede pasar de no tener claro el aterrizaje de un futbolista a prácticamente dejarlo cerrado. En un enésimo giro de los acontecimientos de mercado, Joao Cancelo está a un paso de regresar al Barça. Un ‘dejà vu’ en toda regla, puesto que en su momento, a finales de agosto de 2023, también llegó a préstamo, en ese caso procedente del Manchester City. Esta vez lo hará, si todo sigue el curso ‘lógico’ de las últimas horas, del Al Hilal.

Una vez terminó su periplo azulgrana, regresó a Manchester y fue transferido al fútbol saudí previo pago de 25 millones de euros. Guardiola no contaba con él y la operación era un win-win para los mancunianos. El Barça, lógicamente, no podía entrar ni por asomo a competir con esas cifras. Además, Xavi, uno de sus valedores, se marchó, empezaba un nuevo ciclo con Flick y la cosa no prosperó.

EL MENSAJE DE FLICK

Hablando del técnico alemán, el mensaje que mandó el otro día en rueda de prensa fue bastante clarividente: “Necesitamos uno más”. Una alternativa tras la lesión de Christensen, que se perderá lo que resta de temporada. Y ante la incertidumbre con Ronald Araujo tras este tiempo que se está tomando por salud mental. Flick cuenta con él, pero, lógicamente, nadie sabie a ciencia cierta que podrá estar en breve al 100%. Las cosas marchan bien y se espera que lo haga, por supuesto.

Especificó el de Heidelberg que “creo que algo haremos, pero debe tener sentido”. No sabemos si “con sentido” entraba la opción Joao Cancelo, pero ahora mismo parece que es lo que el Barça está dispuesto a asumir y cerrar dentro de todas las opciones sobre la mesa. Nombres han rodado unos cuantos, desde Aké hasta Guéhi pasando por Senesi. Pero el club sigue en una situación económica y de condiciones de mercado muy limitadas.

POCA ACTIVIDAD ESTA TEMPORADA

Y ahí aparecen Cancelo y Jorge Mendes. El luso, si usamos la clásica descripción de la balanza, tiene cosas buenas y malas. Las buenas, que conoce el club, no necesitaría adaptación ninguna, atesora una calidad intachable, a nivel ofensivo tiene muchos recursos. Las negativas, por ejemplo, que esta temporada ha jugado muy poco en Arabia (solo Champions, puesto que en Liga no fue inscrito por el Al Hilal por exceso de extranjeros). Casi ha participado más con Portugal que con su club.

Otra duda que nos genera es si tiene cabida en el ecosistema de Flick. Con Balde por la izquierda dando más amplitud, Koundé es el perfil más de contención. Y Joao siempre ha mostrado más carencias de disciplina táctica. Aclimatarse a la línea adelantada no es cosa de un par de días. Si alguien puede lograr esa adaptación exprés es Flick, eso sí. Planean dudas, pero el club sabe sus limitaciones. Y ahí es cuando aparece el “esto es lo que hay”. Acometer otra operación es, hoy en día, irreal.