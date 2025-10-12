Dudar de Hansi Flick

Hansi Flick, en el estadio Lluis Companys durante el partido de Liga entre el FC Barcelona y la Real Sociedad / Jordi Cotrina

A las primeras curvas en la carretera y ya empiezan las primeras dudas de la gestión de Hansi Flick al frente del Barcelona. Es el deporte nacional del Barcelona y el barcelonismo. Dudar de todo y de todos. No hace falta recordar que el mismísimo Pep Guardiola tuvo que remar contra viento y marea y ser arropado por la junta directiva de Laporta y la secretaría técnica de Txiki Begiristain para evitar que su estancia en el banquillo del Barcelona fuera muy breve.

Otro tanto ocurrió con el que para muchos es el mejor entrenador de fútbol de la actualidad, Luis Enrique. Aquella crisis en el mes de enero tras perder en San Sebastián, a mitad de la temporada, estuvo a punto de llevarse un proyecto que coronaría en la última Liga de Campeones del Barcelona en Berlín de la mano del tridente Messi- Suárez- Neymar.

Ahora le toca a Hansi Flick. Es cíclico y habitual del barcelonismo, el club más crítico que exista.

Y entiendo que haya cierta preocupación por el arranque del Barcelona esta temporada y por ciertos tics que ha tenido el equipo en estos poco más de dos meses de competición. Y por el enorme nivel de exigencia del club. Las derrotas han sido significativas y evidencian que el equipo tiene que reaccionar. El propio Flick fue el primero en avisar tras el empate ante el Rayo Vallecano.

Es verdad que le toca tomar decisiones tras este parón para tratar de revertir la peligrosa dinámica con la que ha empezado la temporada el equipo. Pero ese es su trabajo. Ya salen los agoreros y pesimistas para anunciar que los segundos años de Flick suelen dar problemas o que el técnico alemán no corrige en los últimos partidos, sin valorar que es el primero que señala los errores que se están cometiendo y no se queja de las ausencias significativas que ha padecido el equipo en este arranque de temporada.

Yo sigo en el barco de Hansi Flick. Cambió la dinámica de un equipo sin confianza y logró sacar el máximo provecho a todos los jugadores que tenía bajo su batuta la temporada pasada. Recuperó la ilusión y el orgullo de los barcelonistas. Puso en práctica un juego tan espectacular como brillante que fue la envidia de todo el mundo del futbol. Y fue hace un par de meses. Incluso hasta este dubitativo comienzo de temporada se ha mostrado crítico con los suyos. Es hora de que revierta la situación y que busque el antídoto a tantas ocasiones como le crean al Barcelona en cada partido. Ya no tiene a Iñigo Martínez, tiene que inventar un cambio que sea adecuado a los jugadores que tiene. No ha tenido a Lamine Yamal y Lewandowski ya no es el 'killer' que era.

Es momento de sacudir al grupo y volver a recuperar el orgullo y la ilusión barcelonista como lo hizo el verano pasado cuando casi nadie apostaba por el veterano técnico alemán recuperado por Joan Laporta para enderezar la nave blaugrana. Y vaya si la enderezó. Este es un club muy complicado, con mucho ruido, pero Flick se merece margen de confianza. No hay que dudar de él.