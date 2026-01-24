Dro y el PSG: ¿medalla para Luis Enrique o interés real?

El interés de los grandes clubes europeos por los jóvenes con talento no es nada nuevo. Cada temporada se repite el mismo patrón: aparecen ofertas económicas muy atractivas, acompañadas de promesas deportivas ambiciosas que, en la mayoría de los casos, no terminan cumpliéndose. Proyectos 'golosos' en lo económico y en lo verbal que seducen a jugadores jóvenes y a sus entornos, pero que rara vez se traducen en una progresión real sobre el césped.

Uno de los clubes que más ha sufrido esta situación a lo largo de los años es el FC Barcelona. La Masia es una referencia en Europa por su metodología propia, su formación integral (futbolística y personal) y su capacidad para generar talento competitivo. Los equipos de fútbol base azulgranas compiten y ganan títulos nacionales e internacionales, y sus jugadores están presentes de forma constante en las selecciones inferiores. Todo ello provoca que los jóvenes talentos del Barça estén permanentemente en el escaparate europeo.

La Masia, un modelo único difícil de replicar

El primer equipo del Barça está cada vez más nutrido de canteranos, lo que incrementa todavía más el interés de los grandes clubes del continente. Estas entidades no dudan en ofrecer contratos muy superiores a los que puede asumir el Barça en edades tempranas, prometiendo minutos, protagonismo y presencia en el primer equipo. Sin embargo, esas garantías suelen ser verbales y, según la experiencia, en un altísimo porcentaje no se cumplen.

El principal problema para los canteranos que deciden marcharse está en el cambio radical de contexto: otra filosofía, otro sistema de juego, otra metodología de entrenamiento y, sobre todo, una planificación del talento muy distinta. La Masia es un entorno único, donde se respira ambición, confianza y una convicción real de que las puertas del primer equipo están abiertas. Ese ecosistema facilita el crecimiento del futbolista joven, algo que no siempre se reproduce fuera.

Por ello, muchos de los jugadores que aceptan ofertas externas no consiguen adaptarse. El salto es brusco y, en la mayoría de los casos, se produce sin la madurez suficiente para superar las dificultades que aparecen.

El caso Dro y la apuesta del Barça

En este contexto surge el debate sobre la decisión de Dro y su entorno de aceptar la oferta del PSG. El centrocampista gallego dio un salto impresionante al pasar del Juvenil B directamente al primer equipo, sin pasar por el Juvenil A ni por el Barça Atlètic. Una decisión valiente de la secretaría técnica que contó con la continuidad y confianza de Hansi Flick.

Dro entrenó a diario con jugadores de primer nivel, debutó en LaLiga, disputó la Champions League, incluso como titular, y mejoró claramente su situación económica. Además, el sistema de juego de Flick, con una mediapunta muy definida, le favorecía especialmente. El Barça domina los partidos, juega gran parte del tiempo en campo rival y permite a un jugador como Dro moverse entre líneas, con menos desgaste físico y mayor protagonismo creativo.

Además, existía un acuerdo verbal para mejorar su contrato y firmar uno nuevo al cumplir los 18 años en enero, lo que suponía un cambio de estatus contractual y deportivo dentro del primer equipo. Una apuesta clara del club, pese a que hasta el momento solo se habían visto insinuaciones de su talento y no actuaciones completas de gran nivel.

El PSG, Luis Enrique y las dudas deportivas

La decisión de marcharse al PSG abre muchas incógnitas. La Ligue 1 es una competición mucho más física y agresiva que LaLiga, con mayor desgaste y contacto, algo que no favorece el perfil de Dro. El sistema de Luis Enrique, un 4-3-3 sin mediapunta definida, exige a los centrocampistas un enorme trabajo defensivo, presión constante y muchos kilómetros recorridos.

En ese contexto, Dro no encaja de manera natural. Como extremo izquierdo solo tendría espacio ante rivales muy inferiores, ya que en los partidos importantes esa banda está reservada para perfiles como Kvaratskhelia o Barcola. Tampoco lo tiene fácil como falso nueve, donde debe competir con jugadores contrastados y jóvenes talentos que ya han tenido minutos y protagonismo en Liga y Champions.

A todo ello se suma la fuerte competencia interna y el talento emergente de la cantera del PSG. La duda es si el traspaso responde a un verdadero proyecto deportivo o si se trata de una operación para que Luis Enrique la dirección deportiva del PSG se cuelgue una medalla fichando a un talento del Barça por una cláusula asumible.

Casos como Xavi Simons, Kays Ruiz o Marc Guiu sirven como advertencia. Todos tenían talento, pero su salida no resultó sencilla ni exitosa a corto plazo. El Barça, en cualquier caso, seguirá produciendo talento. Han pasado leyendas por el club y seguirán llegando nuevos nombres. El Barça siempre permanece.