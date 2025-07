Dro o cuando la Masia funciona

Dro es uno de los que pondrá rumbo a Asia para la gira

Uno de los jóvenes de la Masia que ha viajado con Hansi Flick a la gira asiática es Pedro Fernández, conocido como Dro. El mediapunta gallego de 17 años jugó la temporada pasada principalmente con el Juvenil B, aunque también disputó encuentros con el Juvenil A de Juliano Belletti.

Que un jugador del Juvenil B salte hasta el primer equipo es algo que sucede en muy pocos equipos. Por no decir ninguno. El lector se puede preguntar por qué Flick no ha convocado a otro jugador del Barça Atlètic o del Juvenil A; o por qué, si es tan bueno, no jugó la temporada pasada de titular con Belletti o en el filial. Esto sucede porque en el Barça, al contrario que en otros clubs, el primer equipo se fija en el potencial de los jugadores jóvenes y no en su rendimiento inmediato. Lo que Flick ha visto en Dro son unas cualidades potenciales que quiere testar en el contexto del primer equipo. Dro no ha ido a la gira por su rendimiento con el Juvenil B, porque si lo que se valorase fuese el rendimiento inmediato hubiera ido un titular del filial o juvenil A.

Dro es un chico que inicia su cuarto curso en el Barça y que crece de manera exponencial cada temporada. El secreto de la cantera del Barça es que los muy buenos jugadores todavía rinden mejor si se les sitúa en un contexto de élite. Un buen jugador no excelente sufre cuando la dificultad crece, pero un jugador como Dro que destaca por una habilidad creativa enorme ve su rendimiento muy mejorado si a su lado tiene a Pedri, Raphinha o Lamine. Esto se comprueba en los entrenamientos. El rendimiento de Dro en el Juvenil B le ha servido para ganarse una plaza en el ‘casting’ de Flick. Al ser a puerta cerrada no somos conscientes de la importancia de estas sesiones para Flick: allí el entrenador puede comprobar qué jugadores jóvenes impulsan su rendimiento con compañeros de altísimo nivel y cuáles se quedan cortos. No es importante si la temporada pasada has jugado en la Youth League o en Primera RFEF; lo importante es que cuando encares a Balde puedas superarlo o cuando te lance una pared Olmo puedas seguirle el ritmo.

Dro lo está haciendo y por eso Flick se lo lleva a la gira. ¿Quiere decir esto que se va a quedar en el primer equipo? Lo normal es que vuelva al Barça Atlètic o Juvenil A, pero después de esta experiencia el chico le habrá mostrado al cuerpo técnico del primer equipo sus posibilidades. Todos tenemos ganas de verlo en los partidos de la gira y si juega a un buen nivel será una gran noticia, pero el gran examen desconocido son los entrenamientos. Aquí es donde Flick puede detectar sus fortalezas y aspectos que le restan por pulir para ascender al primer equipo.

Con Dro se realizó una gran labor de captación, se ha trabajado de maravilla en la formación con Pol Planas y Arnau Blanco de grandes maestros y ahora falta la tercera pata: la promoción. Es un interior muy fino, elegante y que suma goles y asistencias para su equipo. Flick lo acabará de evaluar estos días y no hay que descartar que se enamore como en la pretemporada pasada sucedió con Bernal y Casadó. Si no hay espacio para él en el primer equipo, tendrá que seguir creciendo en el Juvenil A y Barça Atlètic y esperar su momento.

Dro ya sabe que en el club se confía en él. Es el recordatorio más reciente de que la Masia no deja de producir grandes futbolistas. Es un nuevo caso de un futbolista que sube al primer equipo sin que nadie lo espere. Y no será el último mientras prime el potencial al rendimiento inmediato.