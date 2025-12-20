Dro y Marc Bernal, talentos a cuidar (y a aprovechar)

Desde la irrupción, el debut y la rápida consagración de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, el fútbol europeo ha captado el mensaje con claridad: cuando el talento es real, la edad deja de ser un freno. Y lo que durante años se identificó como una seña casi exclusiva del Barça (arriesgar con los jóvenes, darles minutos, sostenerlos) empieza a extenderse por el mapa.

En las dos últimas temporadas se han multiplicado los ejemplos de adolescentes asomándose a la élite con naturalidad en grandes clubes: el Arsenal con Max Dowman, Ethan Nwaneri y Marli Salmon, el Liverpool con Rio Ngumoha, el Chelsea con Reggie Walsh, el Bayern con Lennart Karl, el PSG con Ibrahim Mbaye, el Milan con Francesco Camarda y Davide Bartesaghi, el Ajax con Jorthy Mokio… y, por supuesto, el Barça con Dro y Marc Bernal. Hay más debuts, sí, pero no todos llevan la misma carga de proyección, ni el mismo eco, ni el mismo potencial.

La cuestión, en realidad, no es si se puede debutar con 15, 16 o 17 años. La cuestión importante es qué ocurre después, cómo se gestiona un talento cuando todavía se está construyendo como futbolista y como persona. Porque debutar pronto puede ser un impulso extraordinario o una trampa silenciosa, dependiendo de cómo se administren los tiempos, el contexto y la cabeza del jugador. La gestión es delicadísima: un gran talento mal dirigido se desgasta antes de tiempo y uno bien acompañado puede marcar una época. Por eso la calidad es imprescindible, pero la madurez lo es todavía más. Debutar tan joven significa convivir con la exigencia, con la presión, con el foco mediático y con las críticas, y no solo lo sufre el futbolista: lo sufre su entorno, que muchas veces también está aprendiendo a gestionar un escenario que se acelera demasiado rápido.

Además, el cambio de rol suele ser un golpe. El juvenil llega acostumbrado a ser protagonista, indiscutible, el que marca diferencias cada fin de semana y el que sostiene al equipo cuando el partido se tuerce. En el primer equipo, en cambio, puede encontrarse con lo contrario: ser suplente, no saber cuántos minutos tendrá, vivir en un estado de incertidumbre que no se parece a nada de lo que ha vivido antes. Muchos no lo toleran bien porque no es sencillo. Y, precisamente, los grandes talentos suelen tener un perfil competitivo y ambicioso, con personalidad y con madera de líderes, lo que a veces juega a favor y a veces juega en contra: pasar de jugarlo todo a jugar poco, mantener el ritmo competitivo y convivir con la sensación de examen permanente exige un trabajo específico del club y del jugador, un acompañamiento diario que no se ve en el césped.

Ahí aparecen tres conceptos que sostienen cualquier proceso con un joven: paciencia, perseverancia y confianza. Confianza de verdad, no la que se declara en público y se retira a la primera mala jugada en una aparición de doce minutos. No se puede instalar la duda cada vez que el chico falla en un rato corto; necesita sentir que el club cree en él de manera estable. Y todo se complica aún más cuando entra en juego el factor posición, que es determinante. No es lo mismo irrumpir donde hay espacio real que hacerlo donde compites con una estrella consolidada. Ser extremo derecho hoy en el Barça y competir con Lamine, por ejemplo, obliga a una gestión inteligente, porque el techo está ahí, pero el acceso a los minutos puede ser un laberinto.

Asegurar competición

En ese escenario se entiende mejor la situación de Dro y Marc Bernal. Tienen calidad y talento de nivel Barça, y el hecho de entrenar a diario con el primer equipo les aporta un plus evidente de exigencia, ritmo y aprendizaje. Pero la realidad competitiva también pesa: los fines de semana están teniendo pocos minutos, no disfrutan del foco que tuvieron Yamal o Cubarsí, y en sus posiciones hay futbolistas contrastados rindiendo bien. El resultado es una ecuación exigente: cuando entran, lo hacen con una presión añadida, con el mensaje implícito de “sal y demuestra ya”, y eso suele traer nerviosismo, porque no es sencillo producir con naturalidad cuando el margen de error parece mínimo.

Por eso, en una transición bien pensada, la prioridad no debería ser acumular entrenamientos sino asegurar competición. Entre los 16 y los 19 años hay que competir mucho, porque entrenar sin jugar el fin de semana termina afectando al ritmo y a la dinámica competitiva del joven. Ahí el 'timing' lo es todo: subir a un jugador tiene sentido si el cuerpo técnico tiene claro que habrá un mínimo de protagonismo para crecer, y si no existe ese espacio estable, entonces hay que construirlo con otra vía. Entrenar con el primer equipo suma, acelera aprendizajes, te exige más y te enseña a convivir con la presión de ganar siempre, pero el futbolista necesita un escenario real de partidos, continuidad, sensaciones de juego y de impacto.

En Europa, muchos talentos lo han normalizado desde hace años: compiten con el segundo equipo con naturalidad, sin dramatizar, esperando el paso definitivo. En España, en cambio, todavía pesa el concepto de 'bajar', como si jugar con el filial fuera un castigo, y ese lenguaje debería cambiar porque distorsiona el proceso. No se baja: se compite con el filial. Y desde esa lógica, la recomendación más sensata para Dro y Marc Bernal (siempre que el cuerpo técnico lo considere y los contratos lo permitan) pasaría por alternar Barça B y primer equipo, entrenar arriba y competir abajo cuando no haya minutos, porque eso no es un paso atrás, es una forma inteligente de sumar partidos, mantener ritmo y crecer en casa.

El riesgo de no hacerlo es conocido: cuando un joven juega poco, al final de temporada suele aparecer en listas de cesión o venta “porque hay interés”, y ahí empieza un camino peligroso. La cesión debería ser la última opción para perfiles estratégicos, porque cambiar el Barça por un club inferior es complejo y no hay garantía de minutos. Y si se opta por salir, lo más coherente es blindar el escenario con una opción de compra o una venta con opción de recompra, que da un estatus más sólido y un control mayor del futuro. Las cesiones sin opción suelen jugar en contra del futbolista, porque si no eres “propiedad” del club receptor, necesitas rendir de inmediato para sostener la titularidad, y cualquier bache te deja sin red.

La historia reciente marca un patrón que funciona cuando se hace con cabeza: Foden compitiendo con el sub-21 mientras entrenaba con el City, Cesc en sus inicios en el Arsenal, Musiala en el Bayern, o casos similares en grandes clubes. La fórmula se repite: minutos competitivos constantes hasta que el salto sea definitivo. Y en el Barça hay margen para construir esa ruta, con un calendario amplio entre primer equipo y filial. En el fondo, el mensaje es simple: Dro y Marc Bernal requieren lo más difícil, paciencia con exigencia. Porque el talento sin minutos se enfría, pero el talento con confianza y competición se convierte en futuro.