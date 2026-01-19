Dro eligió su camino (equivocado o no) y merece un respeto

La gestión de los jóvenes y su ascenso y consolidación en el primer equipo del Barça es siempre un asunto delicado. Los intereses del jugador, del entrenador del primer equipo, del técnico del filial y del club son diferentes y congeniarlos todos es siempre muy complejo.

Cuando perlas como Gavi, Balde, Cubarsí o Lamine suben muy jóvenes al primer equipo y todo sale muy rodado, con algún altibajo, la felicidad es inmensa para todos estos protagonistas y para la afición. Aunque nos cueste creerlo cuadrar todos estos intereses y que todas las partes salgan ganando es algo excepcional.

En el caso de Dro la apuesta precoz por un chico que jugaba la temporada pasada en el Juvenil B ha acabado con una situación contradictoria. El jugador ha cumplido el sueño de su vida de debutar con el Barça pero después apenas ha jugado ni con el primer equipo ni con el filial y ello le ha llevado a entrar en un estado de ánimo que le ha hecho decidir cambiar de aires.

Dro ve el futuro lejos del Barça / Marc Graupera/ FCB

Dro deja al Barça seis millones pero el club se queda dolido por no haber podido seguir formando a un jugador por el que lleva apostando des de que lo fichó del Val Miñor.

Ni Flick ni Belletti han hecho jugar con continuidad a Dro al que se le ha agotado la paciencia. Las necesidades colectivas siempre son prioritarias antes que las individualidades y allí hay que entender a los entrenadores.

Muchos, me incluyo, podemos pensar que Dro se cansó muy pronto de esperar con paciencia jugar con continuidad. Y anque seamos muy empáticos es difícil ponerse ven la cabeza de una joya de 18 años que quiere jugar y crecer.

En el caso de Dro la sorpresa saltó cuando SPORT anunció que el gallego había decidido dejar el club en el que se ha formado en las últimas tres temporadas y media. Sport explicó al poco rato del bombazo las razones del futbolista. Las redes y la mayoría de los aficionados desconfían de decisiones así y se sienten dolidos. Es algo lógico y normal ya que el culé mira por el bien de su club y no por el interés individual de los jugadores.

Cuando muchos aficionados leyeron las razones que explicábamos en SPORT de la decisión se mostraron incrédulos y en algunos casos la reacción fue desmedida. No hay que olvidar que hablamos de un adolescente que hace pocos días que cumplió los 18 años.

Dro marcó en su debut en la gira / FCB

Las redes sociales explotaron con calificativos e insultos que no merece la pena reproducir pero que son vergonzosos.

Es evidente que las faltas de respeto e insultos tienen que ser denunciados pero en casos así más que nunca. El jugador simplemente ha decidido su futuro sin hacer daño a nadie. Flick puede estar dolido porque él lo hizo debutar pero el futbolista está en su derecho de no estar feliz sin jugar y viendo, a su juicio, pocas posibilidades de hacerlo.

No olvidemos que en su posición juegan o pueden jugar Pedri, Fermín, Olmo, Gavi o Raphinha y todos ellos tienen un futuro a medio plazo casi garantizado en el Barça.

Dro, celebrando su mayoría de edad / FC Barcelona

Es respetable y opinable discrepar de la decisión de Dro pero es su vida y su carrera. Lo que es inadmisible es que se falte al respeto a un chico que en su corta etapa en el primer equipo se ha ganado al vestuario con su sencillez y comportamiento.

El hecho de no disputar ni un minuto contra el Guadalajara o no jugar nada mientras estaban de baja jugadores como Pedri o Fermín ha podido pesar en el ánimo de un chico que quiere ser feliz jugando. Los que insinúan o afirman que todo tiene un componente económico hablan sin conocer la realidad del entorno de este jugador.

Hay casos en los que la familia aprieta para lograr un contrato millonario pero este no es el caso. Hablar sin conocer la información es gratuito pero antes de soltar barbaridades hay que conocer mejor la realidad.

En mi caso personal, tras 25 años siguiendo el día a día de la cantera, me duele mucho una marcha así. Duele porque entiendo que La Masia tiene que ser la base del Barça del presente y del futuro y lo tiene que ser con grandes jugadores.

Dro jugó en cuatro equipos de la cantera del Barça / FCB

Y Dro lo es. Es mucho mejor jugador de lo que muchos aficionados que ahora le reclaman paciencia al jugador han opinado en sus escasos minutos con el primer equipo o el filial. De hecho, y lanzo aquí la pregunta, ¿alguien recuerda que se hablara de dro en algún programa radiofónico o televisivo de los muchos que día a día tratan sobre el Barça?.

Dro ha pasado muy desapercibido y no se ha generado ninguna expectativa pese a su indudable potencial. En todo caso, los medios son libres de poner el foco en lo que consideren necesario.

También es cierto que todo ello ha influído muy poco en el jugador que ha vivido en su mundo de entrenos y partidos y vida tranquila en la residencia de La Masia.

Uno de los problemas para Dro fue que no logró sentirse a gusto en ese ascensor de subida y bajada con el Barça Atlètic y ello sí que ha acabado influyendo en su estado de ánimo.

Flick y Dro, en una imagen reciente de un entrenamiento / Dani Barbeito

Si a mí me hubieran pedido consejo, siempre le hubiera recomendado a dro continuar en el barça. El FC Barcelona es el club que más y mejor apuesta por las canteranos y solo te tienes que ir, a mi juicio, si te echan.

Pero si hay que respetar que el Barça, en su momento, no apostara por jugadores como Cucurella, Grimaldo, Nico y muchos otros hay que respetar que el jugador visualice su futuro lejos de Barcelona.

Son muchos los que se aprestan a recordar casos como el de Jon Toral, Mboula, Pablo Moreno, Ilaix Moriba y muchos otros que no han triunfado fuera de Barcelona pero pocos se acuerdan de casos a la inversa.

Dro ha tenido pocos minutos en el primer equipo / Dani Barbeito

Ha habido muchos jugadores como Samper, Álex Collado, Aleix Garrido y mil casos más que han desoído ofertas de fuera se han quedado en el club de su vida y tampoco han recibido la paciencia ni las oportunidades que merecían o ellos esperaban.

Es bonito cuando Flick habla del sentimiento que tienen que aportar los jugadores de la casa y es una de las claves del Barça actual pero cuando el futbolista siente que no se cuenta con él y quiere jugar muchas veces su espíritu competitivo de jugador profesional pesa y les hace buscar salida fuera.

Dro volará lejos de Barcelona / Valentí Enrich

Si Dro acierta o no no lo podemos saber. Yo de él me hubiera quedado pero creo que merece un respeto. Y el respeto se basa no solo en no insultarle sino en no faltar a la verdad ni catalogarlo de cosas que ni él ni su entorno son.

Puede que se haya equivocado pero no ha hecho daño a nadie y entre todos tendríamos que aprender a priorizar el aspecto humano antes que afloren nuestras pasiones con excesiva mala baba. Lo que hay que desear es que Dro triunfe en el fútbol y que de La Masia sigan surgiendo talentos de su nivel, que es muy pero que muy alto.