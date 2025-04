El drama del Madrid: equipo llorón, equipo segundón

Ancelotti en el último partido de Liga contra el Getafe / Associated Press/LaPresse / LAP

El pleno de victorias del Barça sobre el Madrid, tres de tres, que ya han dado al equipo de Flick los títulos de la Supercopa y la Copa del Rey, ha sumido al equipo blanco en una profunda crisis que va mucho más allá de lo deportivo. Son tres partidos contra el Barça, más los dos del Arsenal, más una Champions horrorosa, más la sangría de puntos en la Liga... Ancelotti está sentenciado, sí, pero Florentino está desquiciado.

No va al Balón de Oro, no va a la cena oficial de la Copa, ni el equipo se entrenó en La Cartuja, ni concedió la rueda de prensa oficial. Y en su delirium tremens, pidió a la Federación un cambio de árbitros bajo amenaza de no jugar la final. Esta temporada va de rabieta en rabieta hasta la derrota final. Recuerden aquel comunicado sin firma contra los árbitros, la guerra contra la Liga, la UEFA y la FIFA, la amenaza, otra, de no jugar si no tenían 72 horas exactas de descanso... Y la infinita presión a los árbitros a través de su televisión. Nunca había caído tan bajo el señor Pérez.

Ellos lo negarán, claro, pero no hay que ser muy listo para entender que todo esto arranca de la impotencia que desprende el equipo. El fichaje de Mbappé nubló la vista a todos, Ancelotti ha perdido el control del vestuario y las figuras no corren, solo provocan, insultan y agreden. Y en esas, han recurrido al viejo manual del victimismo... ¡todos a llorar!, sin caer en la cuenta de que ahora ya no solo juegan como un equipo pequeño, sino que también se comportan como un equipo perdedor.

En el fútbol hay una máxima que nunca falla: equipo llorón, equipo segundón. Este es su drama.