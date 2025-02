Doncic a los Lakers no es una "p*** mentira"

Doncic, con la camiseta de los Lakers / Instagram

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers es uno de los más inesperados de la historia de la competición. La macrooperación, que acabará con el esloveno en Hollywood a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una primera ronda Laker de 2029, se ha gestado en las sombras, con un silencio sepulcral de las partes implicadas y que ha sorprendido a toda la NBA. Cuando Shams Charnia (periodista especializado de ESPN) soltó la bomba, nadie lo podía creer. "¿Móvil hackeado? ¿Cuenta falsa? ¿Es el día de los inocentes?".

LeBron no lo sabía, Luka ni se lo imaginaba, y tampoco Davis, que hace dos días concedió una entrevista precisamente a ESPN en las que aseguraba que los Lakers estaban a pocas piezas de tener equipo para luchar por el anillo. Si es así, él ya no lo podrá vivir en primera persona. Las malas lenguas ya apuntaban a cierto malestar de James con el ala-pívot, algo que LeBron se ha encargado de cortar en seco en su primera y única reacción al traspaso: "Un p*** mentiroso".

Nunca sabremos quién dice la verdad, pero la única realidad es que a partir de ahora, para el presente y futuro, la NBA, una vez más, ha cambiado por completo. Doncic, el jugador más joven con 5 All-NBA sobre sus hombros tras LeBron, se va a los Lakers con el 'Rey'. ¿Salen ganando con el traspaso? Si hablamos en términos de inmediatez, con las piezas que tienen ahora los angelinos, se hace difícil responder con un sí rotundo.

Los aficionados de los Lakers quizás están preocupados por la falta de defensa de un equipo que pierde a su ancla defensiva, pero los números no dicen lo mismo. De hecho, los californianos esta temporada tienen una media defensiva superior sin 'La Ceja', por extraño que parezca, y es que sin el ala-pívot sobre el parqué tienen un ratio defensivo cinco puntos mejor (116.2 con él a 111.4). Otra cosa es ver como encaja en la ecuación de JJ Redick un jugador con los problemas defensivos de Doncic.

La baja de Davis deja un agujero negro en la zona de los de oro y púrpura, que cuentan solo con Hayes como pívot, aunque Redick podría apostar por un quinteto de 5-out (todos por fuera) sin un 'center' puro con Dorian Finney-Smith en la zona y vivir de dos animales de la anotación como Luka y Lebron con todos abiertos.

Y es que, a nivel de ataque, no obstante, las posibilidades de los Lakers se multiplican. Con el ex del Real Madrid los californianos añaden al mejor generador ofensivo de toda la competición junto al jugador más dominante de las últimas dos décadas. Quizás LeBron ya no es ese jugador porque el tiempo y la edad llama a la puerta de todos, pero el 'Rey', aunque no sea cada noche como antaño, sigue dominando como y cuando quiere como ha demostrado esta noche en Nueva York cargándose él solo a los mejores Knicks del siglo XXI. De hecho, los Lakers, sin Davis, corren más, y disparan mejor desde la larga distancia, aumentando en casi siete triples por partido su producción exterior.

Más allá de lo deportivo de esta temporada, tampoco hay que olvidar el factor futuro. Con este traspaso, los Lakers tienen, por muchas dudas que haya sobre su físico, al mejor seguro de la era postJames en Doncic a cambio de una primera ronda lejana en 2029. En esta liga de locura no puedes dar nada por sentado. Ahora, con el retorno de Luka de su lesión a la vuelta de la esquina (podría volver en una semana), solo toca disfrutar. Que empiece el show.