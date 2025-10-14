El don que tiene Pedri: mitad Xavi, mitad Iniesta

Pedri, ante Georgia

Si algo bueno ha traído este parón de selecciones que tantas controversias levanta, ha sido el reconocimiento total y absoluto a Pedri. Es evidente que la selección ha perdido interés, que no encaja en un calendario superapretado, y más que lo van a apretar, a estrujar, para sacarle más dinero.

No hay parón sin lesionados, Lamine arrastra todavía las consecuencias de la anterior jornada, ahora han caído Olmo, Huijsen, Ferran, dicen que también Mbappé... Ha llegado un momento en que lo que antes era un orgullo para los aficionados de un club, que sus jugadores fueran a la selección, ahora es una pesadilla cuando no un hecho indeseado.

Dado que pretender que el seleccionador no convoque, o de aire a los mejores, es una quimera, congratulémonos de que Pedri ponga a todo el mundo de acuerdo. Elche coreó su nombre y eso es algo muy significativo, pues seguro que había miles de seguidores del Madrid. Que el talento de Pedri sea reconocido por encima de las rivalidades, intereses y polémicas es una gran noticia. Pedri tiene el don del futbolista superclase y el de la persona que desprende bondad y humildad.

Pedri es medio Xavi y medio Iniesta, dirige y lidera, es el alma de dos grandes equipos, el Barça y la selección. Viví de cerca la triple corona Eurocopa-Mundial-Eurocopa y puedo asegurar que el madridismo se rindió a los dos barcelonistas. A Xavi se le quería y a Iniesta se le adoraba, también a Andrés se le aclamó por toda España. Y ahora, a su estilo y semejanza, es Pedri el que mejor representa los valores del fútbol español.