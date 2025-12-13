Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Jonathan Moreno

Don Manolo González i Parera

Manolo González, técnico del RCD Espanyol

Manolo González, técnico del RCD Espanyol / EFE

Si hay que bajar al lodo, se baja. Si hay que masticar tuercas y arandelas, se trituran. Si hay que defender como posesos, se defiende. Y si hay que ganarle a Bordalás con sus armas, se le gana. Lo que hizo el Espanyol en el Coliseum es de equipo grande, que tiene las ideas claras y sabe cómo salir airoso en cualquier situación que se le plantea. Eso, señoras y señores, tiene mucho mérito y el crédito no es de otro que de Manolo González. Don Manolo González.

En su papel de antitodo y gruñón, el gallego repartirá elogios entre sus futbolistas, los principales protagonistas. Pero el técnico, ejemplo de la clase obrera de este juego, tiene la culpa de tener al Espanyol arriba. Bien arriba. Tan arriba que hacía quince años que no sumaba tantos puntos a estas alturas de la película. En la temporada 10-11 tenían 28. Con los tres del sur de Madrid ya son 30. Peleando con los millonarios de la categoría.

GETAFE, 13/12/2025.- Los técnicos del Getafe, Pepe Bordalás (i) y del Espanyol, Manolo González, se saludan antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 16 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Getafe y Espanyol en el Coliseum de Getafe. EFE / Fernando Villar

Bordalás y Manolo se saludan antes del Getafe-Espanyol / EFE

Ir a Getafe es sinónimo de supositorio para cualquier equipo de Primera, sea cual sea su condición. Entran sudores fríos. El Espanyol entró mentalizado, zen, con esa frialdad invernal de las remotas aldeas de las montañas de O Courel que vieron nacer al míster de Folgoso. Sólidos atrás, contundentes en ambas áreas, sacando tajada de la vilipendiada estrategia. Lo dicho, de equipo que está para cosas grandes. Porque Europa, ahora mismo, no es una utopía. Ese cabezazo de Cabrera fue oro puro.

Derbi de alto voltaje

Tontín, tonteando nos acercamos al 3 de enero, fecha marcada en rojo en el calendario de los pericos. Ese día se prevé un derbi muy caliente en Cornellà, en el que será el primer partido de Joan Garcia como enemigo público número 1. Sin embargo, en estos momentos, nadie se acuerda del portero de Sallent en el RCDE Stadium. No hace falta. Marko Dmitrovic es un recambio de muchísimas garantías. La alegría se ha instalado en todos los estamentos del club. Del césped, a los despachos, pasando por una grada que vivirá una Navidad más blanquiazul que nunca.

