Don Leo Messi de Miami

Messi con el Inter de Miami y el balón de oro / Agencia EFE

Hoy, Miami es Messi. No hay ningún deportista de ninguna franquicia de los deportes profesionales americanos que, actualmente, tenga tanta visibilidad e incidencia en la vida cotidiana de los residentes en la capital latina de “la Florida” (como dicen allá). He pasado la última semana allí, por motivos profesionales, relacionados con el mundo del deporte, y he podido ver muy de cerca el fenómeno Messi.

Hay un idilio entre el jugador y la ciudad. En las calles, en los graffities de Winwood Walls, un maravilloso barrio que se ha convertido en la meca del arte callejero, se repiten las imágenes del argentino por doquier con trazos de distintos artistas. El Inter de Miami ha teñido la ciudad de rosa y el color típicamente asociado a lo femenino, hoy se luce sin ambigüedad de pertenencia. Lo más “trendy” es el pink. Messi es el centro de la fiesta, se comercializa su producto, desde hamburguesas argentinizadas, que son mucho mejores que las americanas (aunque firmadas con Messy, ya que el argentino tiene contrato con Hard Rock) o alfajores del 10, tan solo por poner dos ejemplos.

Gracias a la generosidad de Xavi Asensi, otro ex Barça por allí, pude disfrutar de un partido del Inter. Un club que está aprovechando el momento Messi para generar una notoriedad de marca para la franquicia y una exposición del fútbol que, sin él, no sería viable conseguir ni en una década. El estadio, pequeño y provisional, tamaño Montilivi, también con gradas temporales, dejará de ser la sede del equipo en la próxima temporada. Dicen que Kubala permitió construir el Camp Nou, Messi hará lo mismo en Miami.

Fenómeno Messi en Miami / Enric Jové

Una vez en el campo, todo se gestiona con la máxima cercanía posible a la NBA, la NFL o la NHL, pero sin interrupciones, por tanto limitando la capacidad de generar el show que suceden en el resto de deportes. En el gol norte, unas pseudo barras bravas recuerdan a los locales que en el fútbol se viene a animar al equipo. El público, heterogéneo, viene principalmente a ver a Messi, a fotografiarle, a gritarle y a aplaudirle.

El noventa y cinco por ciento de camisetas llevan su nombre en la espalda, pocos eligen otros nombres. ¿Cuántas camisetas vende él? Cuando el argentino marca el primer gol, el estadio se viene abajo, no porque empiece a significar el pase de la eliminatoria ante Kansas, solo lo hacen porque marcó el de Rosario. Lo hizo como siempre, intuyendo el espacio y el tiempo como nadie más lo ha hecho en el mundo fútbol, puede estar caminando, incluso parecer que se aleja de la jugada, para acabar alcanzando el área en el último suspiro para abrir, cuál Moisés futbolístico, las aguas futbolísticas.

Fenómeno Messi en Miami / Enric Jové

Seguirá funcionando a las mil maravillas el triángulo con Jordi Alba y Luis Suárez hasta que decidan retirarse, los tres se intuyen, se perciben y se esperan para sorprender al rival con algo que todos tienen estudiado, pero que nadie consigue parar. Busi por detrás hace de coche escoba junto al hijo de Fernando Redondo, un maestro le enseña de cerca. Mascherano, otro sospechoso habitual, decide que ha llegado el momento del cambio de Messi, entrada la segunda parte, el público reacciona marchándose para casa de forma masiva, las gradas languidecen sin el crack. ¿Cuándo lo tendremos de vuelta? Es único, es nuestro.