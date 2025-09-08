Los Márquez celebran su doblete / EFE

Quizás no sea la película más conocida de Al Pacino pero 'Un domingo cualquiera' (Oliver Stone, 1999) es una de esas obras que muestran el deporte desde dentro (en este caso el fútbol americano), el esfuerzo y el trabajo diario que a veces se refleja en victorias y otras no.

En el caso de España con el motociclismo este fin de semana en el Circuit fue uno de los de victorias y podios. Seis de nueve, para ser exactos, con campeones en las tres categorías: Ángel Piqueras, Daniel Holgado y Àlex Márquez. 'Un domingo cualquiera' para el motociclismo español, acostumbrado a esos tripletes.

Un éxito que refleja el compromiso que hay detrás del deporte de las dos ruedas con referentes como Jorge Martínez Aspar que trabaja para que la cantera nacional sea una de las mejores del mundo. La mejor, me atrevería a decir, con permiso de los italianos que, como los españoles, copan gran parte de los manillares del campeonato.

Pero a veces también se puede morir de éxito. En más de una (y de dos) entrevista a pilotos que empiezan su carrera deportiva ha habido una respuesta lapidaria. "Ser español te penaliza", afirman la mayoría. Y es que la base es tan numerosa y de tanto nivel que hay demasiado donde elegir. Ya hay demasiados pilotos españoles en las diferentes parrillas y eso no casa con la línea de diversificar nacionalidades que busca MotoGP.

Una línea más que entendible teniendo en cuenta que se trata de un Mundial que viaja por todo el mundo y donde los aficionados locales esperan ver también a estrellas locales. Como es lógico, como también nos gusta en España cuando nuestros pilotos suben al podio y dicen eso de "no hay nada como ganar en casa".