Doctorado del Barça en Belgrado

EL AMBIENTE NO LES AFECTÓ

Un partido soberbio. Sin apenas fisuras. El objetivo blaugrana es obtener el factor pista en los play off de cuartos. Y uno de los escollos era Belgrado. No sabía que versión del Barça vería ante estas circunstancias. Fue, sin duda, la mejor. Tan sólo en el segundo cuarto, ante una defensa muy dura del Partizan y un Exum estratosférico, el equipo se ofuscó y perdió el control. Pero, lo recuperó de inmediato en un tercer cuarto sublime con canastas de mérito de hombres como Vesely, Abrines, Satoransky, Mirtotic o Laprovittola. Un Barça que jugó en este periodo con paciencia todos sus ataques y que sacó de quicio a un Obradovic que empezó su particular cruzada con los árbitros, y que obtuvo sus frutos en el definitivo cuarto. Fue la noche del Barça. En los últimos 10’, los de Saras lo aguantaron todo. Y cuando digo todo, me refiero a la lógica agresividad defensiva del conjunto serbio, iban perdiendo con claridad, y también a una incomprensible permisividad arbitral. El Barça entró en bonus en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que los locales, con todo tipo de contactos, llevaban 0 faltas en el ecuador del cuarto. Hubo una antideportiva de libro a Mirotic sin balón, que aún no entiendo que no pitaran y, por otra parte, tampoco protestó el Barça. En todo caso, el escenario no engulló a los blaugranas, y dejaron a Laprovittola que les enseñara el camino de la victoria. Brutal.

UN PARTIDO REDONDO

El Barça supo penalizar muy bien los cambios defensivos en los 2x2 que planteó Obradovic. En general, hacían llegar la pelota cerca del aro, al hombre alto, para resolver. En el segundo periodo, Obradovic, que es astuto, mandó presionar mucho el baló para evitar ese decisivo pase. Pero, la iniciativa y el juego colectivo fueron blaugranas. El Partizan dio 5 asistencias por 25 del Barça. También el rebote fue blaugrana y los porcentajes de los hombres de Jasikevicius- 58% de dos, 61% de tres y 87% en tiros libres-, fueron inmejorables. Además, fue una noche en la que destacaron muchas piezas. Sin duda, Laprovittola fue el referente ofensivo, bien secundado por un valiente Satoransky que clavó un triple decisivo en el último suspiro. Pero, el complemento llegó con la pareja Mirotc-Vesely. Sumando sus números obtenemos 33 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y7 faltas recibidas. No se les puede pedir más. El Partizan buscó la victoria a través de su habitual dureza en cas y las acciones individuales de Panter, Exum y Leday. Pero, no les funcionó Lessort, una de sus piezas clave. Quisieron, pero no pudieron.

ESTE BARÇA SÍ ES CAPAZ DE GANAR LA EUROLIGA

LAPROVITTOLA LLEVÓ EL TIMÓN

Es verdad que hubo varios candidatos a MVP. Pero Laprovittola con sus 25 puntos, 4/5 en triples, 7 asistencias y 8 faltas recibidas hizo todos los méritos para llevarse el galardón. Además, llevaba algunos partidos inseguro y ante los serbios lo bordó.

MANTENER LA REGULARIDAD ES EL OBJETIVO

No es fácil estar siempre a un gran nivel, ni mantener la concentración en todo momento. Pero, el Barça está en un momento clave de la temporada. No puede relajarse, ni descentrarse. El jueves espera el Alba en el Palau.