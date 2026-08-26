Doctor, ¿Tengo un problema? Este Mou me empieza a gustar

Llego a la consulta del médico y me siento delate suyo. Yme desnudo: Doctor, tengo un problema. Yo siempre sentí especial animadversión por Mourinho por su forma de comportarse en su anterior etapa en el Madrid en la que luchaba conGuardiola o con Tito Vilanova. Mi irritaba. Me sacaba de mis casillas por representar todo lo contrario a lo que el deporte implica. Y ahora, ese ser con un espíritu tan poco deportivo, tan arrogante, tan prepotente, tan ruin, me empieza a caer bien. Me lo empiezo a mirar de otra manera. Me gusta como habla, como se comporta, como defiende a los suyos sin necesidad de atacar o menospreciar a los rivales, como le intenta educar a Vinicius en su constante pelea con el mundo e incluso cómo diluye en agua todas las teorías conspiracionistas de los árbitros por el caso Negreira.

Quizás es solo un espejismo porque lleva un par de apariciones públicas y, de momento, no ha tenido ningún incendio. Y no le ha salido ese espíritu que enervaba a cualquier rival o aficionado. De momento, está tranquilo, más chill, más maduro, más calmado. Y da gusto porque es en este escenario cuando desaparece toda la paja que le envuelve, toda la parafernalia, todo el showman que es para que emerja un nuevo Mourinho, mucho más auténtico para apreciar lo gran gestor de egos que llega a ser. Es esta, quizás, su mejor virtud como técnico. Como motiva, como anima, como transmite.

Y en este mundo tan competitivo, da gusto ver a técnicos así. Que sepan representar la grandeza del club que les ha contratado sin rendir pleitesía a las tonterías que se han inventado para justificar sus continuas derrotas, sin dar argumentos desde la sala de prensa a la televisión que solo sacaba bilis.

Es precisamente ese Mourinho que vuelve ahora que tiene 63 años cuando uno recuerda los años en los que estuvo en Barcelona y dejó una gran huella en el vestuario del Barça, donde dejó amigos que hoy son referentes en los banquillos como Pep o Luis Enrique. Cuando empezó a andar en solitario, el persinaje llegó a comerse al propio entrenador. Y hoy, parece, solo parece, que se ha sacado ese atuendo de encima.