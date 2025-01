Doce goles de orgullo culé

Los jugadores del FC Barcelona celebran uno de sus goles contra el Valencia / Javi Ferrándiz

Nadie le había marcado cuatro goles al Valencia en lo que va de Liga y el Barça lo hizo en tan solo 24 minutos. Los de Flick salieron con las ideas claras, enchufadísimos y jugando de memoria. No se notaron las ausencias de Pedri y Gavi en una clara demostración que el equipo está por encima de las individualidades. La exhibición de la primera parte es una prueba más del excelente trabajo del técnico alemán.

Todos saben su misión sobre el terreno de juego y todos cumplen su cometido a la perfección. Solo queda corregir algunos desajustes en defensa y consolidar a uno de los dos porteros para lograr una máquina perfecta.

Otro de los méritos que hay que atribuirle a Flick es que parece haber recuperado a de Jong y que tiene a todos sus futbolistas listos para competir. Cuesta destacar a un jugador por encima de otro, pero de los no habituales, Fermín estuvo brillante, Ferran acertado y Eric García muy sólido.

Hay equipo para soñar y hay futbolistas para competir con garantías en todas las competiciones. No hay nada ganado y la Liga sigue complicada, pero las sensaciones que transmite esta plantilla llaman a la esperanza.

Entre tanta euforia, Lamine Yamal se quedó sin marcar y se fue del terreno de juego con cara de pocos amigos recordando también la cara de Messi las pocas veces que fue sustituido. Pues eso, que todo lo que sea asemejarse a Leo bienvenido sea.

Supercampeonas

No hay nada peor que provocar a las futbolistas del Barça. Si el entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, pretendía desestabilizar a las jugadoras de Pere Romeu, con sus declaraciones previas a la final, consiguió el efecto contrario. No pararon hasta conseguir una manita que les llevó a conseguir una nueva Supercopa. Un nuevo éxito y otra exhibición de un grupo de jugadoras que no se cansa de competir y de conquistar títulos. Sin duda, ellas son un ejemplo a seguir. Lo dicho, doce goles de orgullo culé.