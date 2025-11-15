La doble vara de medir

El entorno madridista, el más próximo a Florentino Pérez, sigue midiendo de forma muy diferente a Barça y Real Madrid. Se han apuntado desde la capital española, aprovechando la visita nocturna de Leo Messi al Spotify Camp Nou, a criticar a Joan Laporta por la relación del presidente azulgrana con el astro argentino. Poco o nada han dicho de la salida de algunos mitos del madridismo del club de Concha Espina. Raúl González sin ir más lejos, que dejó el banquillo del filial tras ver como no se confiaba en él. O Iker Casillas. O el mismísimo Vicente Del Bosque.

Lo mismo pasa cuando se habla de modelo de club. Críticas a Laporta por vender activos e insinuaciones de que el Barça acabará siendo Sociedad Anónima Deportiva como si fuera algo malo y boca cerrada ahora que Florentino Pérez quiere vender el Real Madrid a trozos.

Y una diferencia todavía más grande cuando se habla de las convocatorias de las selecciones cuando llega un parón. Se aplauden las ausencias de jugadores del Real Madrid para que puedan descansar, pero se critican las de los jugadores del Barça. Se ve bien que futbolistas como Fede Valverde o Courtois se borren de los partidos internacionales sabiendo que podrán jugar el próximo encuentro liguero. O que Camavinga y Kylian Mbappé abandonen la concentración de la selección francesa antes de tiempo por unas molestias que no impedirán que jueguen el próximo domingo ante el Elche de Eder Sarabia.

En cambio, con Lamine Yamal todo es diferente. Ya lo fue en el anterior parón y lo ha vuelto a ser en el actual. Duras críticas al Barça por su forma de proceder cuando lo único que hizo el club que le paga, detalle importante, es velar por sus intereses y por los del futbolista. Trató su pubalgia tras el partido ante el Celta y provocó su descanso en dos partidos de la selección española poco menos que intrascendentes, pues la clasificación para el Mundial está prácticamente asegurada. ¿O es que en Madrid querían que el Barça sacrificase el partido de Vigo como ya hizo con el del Ramón Sánchez Pizjuán para que Lamine entrase en la lista de Luis De la Fuente?

Eso, esconder al jugador antes de la convocatoria para que no sea llamado por el seleccionador español, es lo que ha hecho el Athletic con Nico Williams, otro jugador que sufre pubalgia. Descansó ante el Newcastle y, tras el anuncio de la lista, jugó ante el Oviedo. Lo mismo había sucedido en el parón de octubre. Eso sí, esos movimientos del Athletic con el extremo parece que han pasado desapercibidos para la prensa de Madrid. Y es que cuando se trata de hablar del Barça se utiliza otra vara de medir.