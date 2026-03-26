El doble rasero del Comité con el Real Madrid adultera la Liga

Hay decisiones fuera de los terrenos de juego que adulteran la competición. La sanción a la roja de Valverde es una de ellas. El uruguayo se fue expulsado del último derbi por pegar una patada sin balón a Baena, así lo escribió el árbitro en el acta, pero a pesar de múltiples precedentes que daban por hecho que le caerían dos encuentros, finalmente solo fue uno.

No se adultera la competición por meter solo un partido a Valverde; si ese fuera el criterio habitual, sería una sanción justa; el problema está cuando dos equipos se han visto perjudicados claramente por una jugada igual (a ojos del acta, ya que una de ellas no es ni roja).

El primer ejemplo es el de Oihan Sancet. El jugador del Athletic Club fue expulsado el pasado mes de noviembre por una dura falta sobre Fermín López. El Comité de Disciplina lo castigó con dos encuentros de sanción tras argumentar que la roja fue: "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52".

La patada de Sancet sobre Fermín / Agencias

El segundo y más flagrante es el de Jan Virgili ante Osasuna. El catalán fue expulsado por una entrada por detrás que apenas contactó con el jugador de Osasuna. De hecho, el futbolista del conjunto navarro ni se quejó y procedía a sacar rápido cuando el colegiado expulsó a Virgili. La lectura del acta era clara: "Realizar una entrada a un adversario por detrás, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado". Exactamente el mismo que en la acción de Valverde.

Dos partidos de sanción extra que cambian campeonatos

Los dos futbolistas fueron castigados con dos partidos de sanción. Jan Virgili se perdió dos encuentros claves en la lucha por el descenso del Mallorca ante Espanyol y Elche. El segundo ante los ilicitanos terminó en derrota bermellona y la no presencia del catalán fue clave. El Mallorca perdió a uno de sus mejores jugadores por dos encuentros, pero el Madrid no lo hará por una acción similar a ojos del acta arbitral.

La tarjeta roja a Jan Virgili ante Osasuna / LALIGA

Por su parte, Oihan Sancet se perdió dos duelos: ante el Girona y contra el Real Madrid. Ese día, la sanción favoreció a los blancos porque el mediapunta no pudo jugar ante ellos tras la roja que vio ante el Barça, curioso. Una entrada bastante similar a la de Valverde sobre Baena, por cierto.

El uruguayo, precisamente, el siguiente partido tras el parón en Son Moix contra el Mallorca. A diferencia de los otros castigados, podrá estar en el siguiente, ante el Girona.

El equipo de Demichelis perdió a un jugador clave en su lucha por la salvación, el de Ernesto Valverde a otro futbolista clave en un partido complicado ante el Real Madrid. Pero Arbeloa podrá tener a su jugador contra el Girona en plena pelea por la Liga. La falta de criterio asusta y es muy peligrosa. Con las mismas descripciones en las actas, se ha tratado diferente al jugador del Real Madrid que al de Athletic o Mallorca. Eso adultera competiciones.

Dos partidos de sanción extra que cambian campeonatos

La 'explicación' del motivo del partido de sanción es aún peor. Isaac Fouto informó en COPE de que el Comité de Disciplina obvió la redacción del acta en la decisión de la sanción.

Esto es muy peligroso. El acta de un partido es clave en este tipo de decisiones. No es algo opinable. Coges una descripción del árbtro y aplicas la sanción correspondiente. Se ha hecho así toda la vida. Ahora se ha "obviado" el acta.

¿Por qué ese trato preferente con Valverde? ¿Por qué ese trato preferente con el Real Madrid? ¿Por que a Jan Virgili y a Sancet le cayeron dos partidos y a Valverde solo uno? ¿No tienen los mismos derechos el Mallorca y el Athletic? ¿Cómo le explicas ahora a un mallorquinista que no pudo tener a uno de sus mejores futbolistas en un partido vital pero el Madrid si que podrá? Demasiadas preguntas, pero la más importante ya la hizo Nuñez en su día: ¿Por qué siempre sale el 36?