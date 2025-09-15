El doble rasero de los árbitros con Xabi Alonso y el resto

La expulsión de Pere Milla por decir: "Eres malísimo" / VALENTÍ ENRICH

"Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío. Me haces pensar mal, sí. Ésta va al CTA, seguro. Va al vídeo, seguro", acusaba Xabi Alonso a Gil Manzano tras la expulsión de Dean Huijsen en Anoeta. El colegiado, pese a que el tolosarra le replicaba a un palmo de la cara, asentía con una sonrisa a las quejas del técnico del Real Madrid. No tuvo arrestos el extremeño tampoco en el acta.

Las palabras de Xabi Alonso, tras el partido y ya en reposo, se quedaron sin sanción. No en cambio el "eres malísimo" de Pere Milla, con las pulsaciones a mil por hora y en el fragor de la enésima batalla del Espanyol, que ha convertido este inicio liguero en un constante ejercicio de supervivencia. Los puntos lucen en la clasificación, pero a costa de una taquicardia continua. Que se lo pregunten a Manolo González.

La pericada se frota los ojos. Ni la actuación de Hernández Hernández frenó a un Espanyol que es tercero y transpira ilusión por todos sus poros. La 'Manoleta' acelera en puestos Champions, empatados a diez con el Barça y a dos del liderato, que custodia el Real Madrid.

Liderato a tiro

Los blancos son, precisamente, el próximo adversario del cuadro perico, en un Santiago Bernabéu que se le atraganta al cuadro blanquiazul. Lejana queda la noche del 21 de abril del 96, cuando un Espanyol liderado por Jordi Lardín asaltó Chamartín. Tres décadas, toda una generación.

La deuda histórica podría saldarse, sin embargo, este mismo sábado. El Espanyol visita el feudo de la Castellana con el liderato en juego. Sí, han leído bien. De ganar en Madrid, Manolo González y sus pupilos dormirían en la atalaya.

Este Espanyol es otro, de los despachos al césped. El aterrizaje de Alan Pace, nuevo propietario, ha devuelto la comunión entre la grada y el club. El hastío y el "Chen, vete ya" se han evaporado con el británico. La felicidad se instala en Cornellà.