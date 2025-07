Disfruten del verano y tengan mucha paciencia

Flick ya aprieta en pretemporada para seguir mejorando la plantilla / Marc Graupera/FC Barcelona / EFE

Lo del fútbol actual es una auténtica locura. Como hay que encajar tantos partidos en el calendario para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro el Barça ya ha vuelto a los entrenos. Hansi Flick empieza su segundo año con la intención de hacer crecer una plantilla que la temporada pasada deslumbró con un triplete de títulos y un abuso inesperado hacia un Real Madrid que venía de ser campeón de todo, que había fichado a Mbappé y que iba camino de un septete histórico que se quedó en casi nada, solo con los triunfos en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Como el efecto sorpresa ha desaparecido y Florentino Pérez ha tomado buena nota -Xabi Alonso, Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras y Mastantuono, de momento)- la temporada para el Barcelona se antoja complicada.

En este sentido, sería muy interesante que el Barça no usara la misma estrategia de los blancos, es decir, ir sumando títulos antes de disputarlos. El objetivo de Flick debe ser mejorar el fútbol de la temporada pasada para, como consecuencia de su juego, competir por las cuatro competiciones que va a disputar -Liga, Copa, Supercopa de España y Liga de Campeones-. La juventud del proyecto y de sus futbolistas dejaron ver en el ejercicio pasado mucho margen de mejora en el sistema defensivo, en el control de los partidos a través de la posesión del balón y en los rendimientos individuales de todos los niños. El reto es apasionante.

Sin embargo, hoy, el escenario no es el ideal para el técnico alemán porque hay futbolistas que se están entrenando con el equipo y con los que preferiría no contar. No es ningún secreto que los porteros Peña y Ter Stegen, el defensa Christensen, el centrocampista Romeu y el delantero Víctor no cuentan para esta temporada y que el club está buscándoles una salida. No va a ser fácil porque el Barça paga mejor que nadie y porque las leyes del mercado son claras: todos los clubes van a esperar hasta el último día para ver si pueden conseguir un jugador azulgrana a precio de saldo o una cesión con media ficha pagada. El Barça tiene prisa pero éstas, en el fútbol, son malas compañeras de viaje.

En cuanto a las entradas, la mejor noticia es que el Barcelona tiene una plantilla muy buena en la que la guinda del pastel es de casa y esta temporada va a llevar el 10 a la espalda. Contar con Lamine Yamal, y de paso, con las mismas reglas del fútbol a las que aludíamos en el párrafo anterior permite al club trabajar bien los tiempos en su intento de traer a Luís Díaz, el delantero colombiano del Liverpool. Sería un lujo y en esto está Deco.

Así que tomésenlo con calma, disfruten de la playa, de la montaña o de lo que ustedes quieran, y tengan mucha paciencia porque en materia futbolística el verano va a ser muy largo.