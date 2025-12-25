Disfrutar de la normalidad

El Barça cierra el año como líder de la Liga española, en octavos de la Copa, preparado para disputar la Supercopa y virtualmente clasificado -aunque con margen de mejora- para la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones. Es decir, el equipo de Hansi Flick está donde debe estar, compitiendo por todos los títulos. Diríamos, por tanto, nada extraordinario ya que a estas alturas de la temporada la actual situación debe ser la habitual en un club como el Barcelona.

Sin embargo, quizás deberíamos profundizar en la idea y observar que hay algunos elementos extraordinarios que entre todos hemos normalizado. Por ejemplo, que un entrenador alemán entienda como uno catalán la idiosincrasia tan particular en la formación de jugadores que tiene el club y que sea capaz de abrir la puerta del Camp Nou con tanta valentía.

No hay duda de que la situación económica ha influido pero tampoco la hay con que los niveles de compromiso de Flick con la entidad y de confianza en los jóvenes están fuera de lo normal -la capacidad de seducción del Barça más allá de nuestras fronteras es maravillosa.

En este sentido, en la convocatoria del partido de Liga contra el Real Madrid de la décima jornada de Liga, había trece jugadores salidos del fútbol base azulgrana más dos fichados para jugar en el Barcelona Atlètic. No hay ningún club que aspire a todos los títulos que tenga esta carta de presentación.

Este Barça apetece. Sin ruido, sin excusas, con identidad, alma y fútbol

Tampoco que sea capaz de hacer una alineación titular con ocho jugadores de la casa como en el Barça-Alavés de la 14ª jornada de Liga. Por cierto, contra el Athletic, en la 13ª, también llegaron a jugar juntos ocho futbolistas hechos en azulgrana.

Esto, que no es normal, son mucho más que números y estadísticas. Esto es alma, es piel, es dejarlo todo por una camiseta que se ha soñado vestir. Pero, además, es fútbol. Es un modus operandi consolidado, táctica, disciplina, es jugar donde diga el entrenador porque el proceso de aprendizaje te ha llevado a saber leer el juego. No es normal que Fermín haya jugado en seis demarcaciones diferentes; que Eric, en cinco o que Casadó y Olmo, en cuatro. Y así seguiríamos… Esto también es extraordinario.

Y por supuesto, que Lamine Yamal y Cubarsí sean dos de los líderes, con 18 años, de uno de los equipos más jóvenes del continente, ahora mismo con una media de 23 años, en el que solamente Raphinha (29) se acerca a las tres décadas.

Una auténtica locura, también, en la conexión del equipo con la afición, por ejemplo, jugando con nueve futbolistas catalanes como titulares en el ya citado partido de Liga contra el Alavés. Nueve de once. Hacía más de 60 años que no sucedía. Pero cuando no son nueve, son ocho, siete o seis. Pura identidad.

Acabamos. Tema fichajes para enero. El equipo ha perdido (momentáneamente) a Araujo y, ahora (por más tiempo), a Christensen. Además, Eric ha demostrado ser una buena opción para el medio centro así que a Deco le toca encontrar, para la posición de central, una solución de futuro. Llegará, sin duda, y mientras tanto Flick, sin ruido ni excusas, ha encontrado a Gerard Martín. Calma con el mercado: que la historia sirva para algo.

Y dicho esto, queridos lectores de SPORT, ¡felices fiestas!