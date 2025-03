Disfrutar el momento y esperar el regreso al Camp Nou

Las obras del Spotify Camp Nou avanzan, pero el equipo acabará el curso en Montjuïc / EFE

Hace días que quería escribir sobre el regreso al Spotify Camp Nou y la confirmación de que no será esta temporada lo justifica. Todos lo estamos deseando y contamos los días que puedan faltar para empezar a disfrutar de la nueva casa del barcelonismo. Pero de ahí a ir al nuevo Camp Nou con prisas, no gracias. Una decisión de lo más acertada, además de que no es posible.

Inauguremos bien el Camp Nou, por todo lo alto y ya sin ninguna prisa. El Olímpico tiene 55.000 asientos y en el regreso al Camp Nou inicialmente serán 60.000. No iba de tener 5.000 localidades en los últimos partidos de LaLiga contra el Real Madrid y el Villarreal; es mucho más que eso, y con muchas incomodidades iniciales, más incluso que el destierro o ir a la montaña olímpica.

Debe estrenarse con un homenaje a Messi, cerca ya de su retirada como jugador profesional

Volver, pero bien

Volver, pero bien. Que sea un momento especial y diferente pero a gusto para todo y bien preparado, sin precipitaciones. Siempre se ha dicho que las prisas son malas consejeras. Si se aguantaron meses sin poder ir al Estadi por la grave pandemia, ¿qué significan unos meses más de destierro?

Ya notamos los avances importantes en los últimos días y cómo empieza a tomar color de verdad el esqueleto del Camp Nou. A partir de ahora debe haber más tranquilidad y no habrá más presión de la que cabe y de la que desde el inicio de las obras se metió. Incluso la propia presión de la directiva, fijando fechas imposibles de realizar.

Haber jugado apenas los dos últimos partidos de LaLiga de esta temporada contra el Madrid y el Villarreal, solo dos partidos, suponía además paralizar y ralentizar, seriamente, parte de la evolución de las obras que irán más rápido ahora.

Llegados a este punto, si uno lo piensa fríamente, no merecía la pena. Era casi mayor el perjuicio que el beneficio. Al final serán casi dos años de obras y de peregrinar hasta el Olímpic, pero hay que mentalizarse.

Y hay que calibrar el impacto del estreno del nuevo estadio que para muchos debe ser el mejor estadio del mundo. Debe estrenarse y surgir a lo grande como lo que será, la envidia futbolística mundial.

¿Por el 126 aniversario y con Messi?

Se me ocurre incluso que como desagravio, con un partido en el 126 aniversario de la fundación del club, allá por noviembre de este año, como homenaje a Messi, cerca ya de su retirada como futbolista profesional, tras su abrupta salida de la que siempre será su casa. El Camp Nou se lo merece y los socios también. Háganlo a lo grande.

Y mientras tanto, disfrutemos del actual Barça y las alegrías que nos está dando, que no son pocas, juegue donde juegue. Hay mucha ilusión por lo que queda de temporada y a lo que agarrarse. Aferrémonos a lo positivo y a lo que promete y avanza este magnífico grupo de jugadores liderado por un entrenador que cada día nos sorprende más positivamente.

Puede que haya mucho que celebrar de aquí a final de temporada y hacer más llevadera la larga travesía hasta el desembarco de nuevo en el Camp Nou.