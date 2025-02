La discusión bizantina sobre la nueva Champions

Trofeo de la Champions League 2024-25 / @LigadeCampeones

Dejando al margen los goles del equipo de cada uno, hay pocas cosas que a los aficionados del fútbol nos gusten más que los debates estériles. Discutimos sobre penaltis y faltas, sobre alineaciones imposibles y dream teams; comparamos jugadores entre ellos, de hoy, de ayer y de siempre; rearbitramos partidos, los comentamos en tiempo real y los jugamos (regates, fintas, amagues) sin que se nos derrame la bebida (o no). Son gloriosos debates bizantinos, discusiones extremadamente detalladas y minuciosas sobre un tema irrelevante o sin una solución práctica. El término proviene de las disputas filosóficas y teológicas del Imperio Bizantino, cuando los intelectuales debatían cuestiones abstractas mientras Constantinopla ardía.

¿Cuál es el color exacto del cielo? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¿El Espíritu Santo procedía solo del Padre o del Padre y del Hijo? Se lo preguntaban los filósofos bizantinos, y hoy los filósofos futboleros de las barras del bar, las cuentas de X y los comentarios de los diarios deportivos se formulan preguntas igual de irrelevantes y, por tanto, apasionantes: ¿Es más divertido este nuevo sistema de grupos de la Champions League que el anterior? ¿Con cinco victorias y tres derrotas, el Real Madrid hubiera caído a la Europa League en el tradicional formato de grupos de cuatro equipos? ¿Con tres victorias, dos empates y tres derrotas, se merece el Manchester City mantener intactas sus aspiraciones en el torneo? (Spoiler: Pep Guardiola opina que no). Y la pregunta del millón, que en la época bizantina hubiera generado guerras, cismas y al menos cuatro herejías: ¿Es más justo este modelo de competición con el rendimiento deportivo de los equipos?

Buena nota

Igual que doctores tiene la Iglesia, los futboleros tienen respuestas de todo tipo a estas preguntas, la mayoría vinculadas al color de sus camisetas, que por algo estamos hablando de fútbol. Pero, en términos generales y sin apasionamientos, hay motivos para dar buena nota al formato:

· Es verdad que los equipos grandes tienen que hacerlo rematadamente mal para caer eliminados. Tan mal como el City, que tiene que agradecer la clasificación a Harry Kane, quien marcó cuatro goles al Dinamo de Zagreb en una goleada escandalosa (9-2), la cual ha sido en gran medida la causa de que los croatas, empatados a puntos con el City, con un goal average de –7, hayan quedado eliminados.

· Pero incluso así: un City-Madrid jugándose a cara o cruz la clasificación a octavos, el PSG, el Bayern de Múnich y la Juventus en idéntico trance... Difícilmente el formato antiguo hubiera arrojado tantos cruces similares a estas alturas.

· El goal average: la diferencia de goles ha resuelto múltiples empates. Le ha dado la segunda posición al Barça por delante de Arsenal e Inter, y la sexta al Bayer Leverkusen ante Lille y Aston Villa. Un premio al fútbol ofensivo, a la insistencia en marcar goles, a zarandear por las solapas al adversario cuando se tiene la oportunidad.

· Es el sistema de clasificación de las segundas y terceras oportunidades. Madrid, City, PSG y Bayern de Múnich se han aprovechado de ello, sin duda. Pero también ha sido el torneo del premio a la constancia, la regularidad, el partido a partido jugado a tope. Solo así se explica el gran rendimiento del Lille, el Aston Villa, el Atalanta, el Brest, el Mónaco o el Benfica.

· Y es que el formato de liguilla de todos contra todos, pero sin que todos jueguen contra todos, tiene un efecto psicológico imprevisto: los equipos no se fijan en los demás y se centran en su propio rendimiento. Al no jugar contra los mismos contrincantes que el rival en la clasificación, como en la liga o en una fase de grupos, contar con los tropiezos ajenos no tiene sentido. Si un equipo es regular en sus ocho partidos —duelos a partido único, sin pasado ni futuro, 90 minutos a tumba abierta, cualquier cosa puede suceder— la clasificación está a su alcance. Son ocho monedas al aire, que casi siempre salen cara a los grandes. Pero no siempre.

· Y, por supuesto, la tremenda jornada final, con todos los partidos a la misma hora y múltiples combinaciones. Muy pronto puede convertirse en un clásico del fútbol europeo.

¿Quién se acuerda de la Superliga? Ese sí era un torneo bizantino: irrelevante y sin aplicación práctica.