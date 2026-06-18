¿Quién diría ahora 'no' al fichaje de Messi?

Leo Messi cumplirá 39 años el próximo miércoles. Una edad poco habitual para un futbolista de élite, aunque apenas un año mayor que Robert Lewandowski, que acaba de dejar el Barça. Sin embargo, basta con verlo jugar para entender que la fecha de nacimiento, en su caso, sigue siendo un dato más que una condena.

Su calidad continúa marcando diferencias, su profesionalidad está fuera de toda discusión y su talento permanece intacto.

Además, el propio Messi ha dejado claro que quiere seguir jugando. Y no solo eso. Hace unos meses reconoció en una entrevista con SPORT que le gustaría volver a Barcelona. Por eso cuesta entender que su nombre apenas forme parte del debate. Si Messi estuviera realmente al alcance del Barça por una temporada, ¿de verdad alguien diría que no?

En el plano deportivo, pocos futbolistas ofrecen más garantías. Incluso parece razonable pensar que mejoraría los datos que dejó Lewandowski en su última temporada. En el económico, el impacto sería inmediato. Ningún otro fichaje generaría tantos ingresos en marketing, patrocinio y venta de camisetas. Y, desde el punto de vista sentimental, supondría reparar una de las heridas más dolorosas de la historia reciente del club.

Naturalmente, existen argumentos en contra. El primero es evidente: Messi no representa el futuro. Roza los 40 y el Barça necesita construir un proyecto para la próxima década. Es lógico que Deco piense antes en reforzar una plantilla joven que en incorporar a un futbolista que solo estaría una temporada. Esa es una objeción razonable, aunque su valor en 'Transfermarket' era ayer de 15 ridículos millones cuando el de Julián Álvarez alcanza los 100, y fue suplente de Leo.

La otra dificultad es más compleja. Mientras la fractura entre Messi y Laporta siga abierta, cualquier conversación es imposible. No obstante, cuesta creer que dos figuras tan decisivas para la historia del Barça no acaben encontrando un punto de encuentro.

En fin, que es prácticamente imposible que Messi vuelva a vestir la camiseta del Barça. Pero una cosa es asumir la realidad y otra renunciar incluso a imaginarla. Porque hay fichajes que se explican por el rendimiento, otros por el negocio y unos pocos por la historia. El de Messi reuniría las tres condiciones.